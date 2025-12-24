#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Квартиру потом продать не сможете": казахстанский блогер рассказала о паранормальных явлениях в своем доме

Дом, газон, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 02:59 Фото: pexels
Известный казахстанский блогер, модель и актриса Айжан Байзакова поделилась с подписчиками историей о мистических явлениях, которые, по ее словам, происходят в квартире, где она живет с семьей, сообщает Zakon.kz.

По словам блогера, жилье, в котором они сейчас живут, около года пустовало до их заселения. Первые странные ощущения, как рассказала Байзакова, появились несколько дней назад.

"Лежу я, смотрю на сына, пока он спит, Нурбек лежит, отвернувшись в телефоне. И тут мне в ухо "сууууф суффф", у меня аж ухо заболело. Я резко встаю, говорю: "Нурбек, че делаешь?". Он говорит не я, я от страха начинаю плакать", – написала блогер.
"Мы с Нурбеком вдвоем подрываемся и бежим в комнату. Он мне: "Ты же слышала", я говорю: "Ну да…" И я бы не писала этого, если бы мне не стало опять страшно, что это вообще. Я в душе от страха с открытыми глазами мылась. И я знаю, что днем это все забудется и мне уже не будет страшно. Но мне интересно, кто-нибудь верит в такое? У кого-нибудь случалось?" – задалась вопросом Айжан.

Публикация вызвала активное обсуждение в соцсетях:

  • Не рассказывайте про это, потом все узнают, квартиру продать не сможете, продайте американской семье Стивен и Сьюзи с дочкой-подростком Джессикой, там в конце Джессика снимет проклятье.
  • Зачем я это прочитал в 2 часа ночи перед сном?
  • Мне когда-то папа сказал, что все это в нашей голове, насколько мы позволяем этому всему происходить.

Некоторые фолловеры посоветовали не заострять внимание на страхах, другие – делились личным опытом проживания в "нехороших" квартирах.

Ранее дочь Мурата Бисембина обратилась к фанатам после госпитализации отца.

Аксинья Титова
