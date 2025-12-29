Александр Гордон удивил на свадьбе свою 23-летнюю восьмую жену
Фото: ВКонтакте/Александр Гордон
61-летний российский телеведущий и журналист Александр Гордон спел для 23‑летней жены на их свадьбе "Серенаду Трубадура", сообщает Zakon.kz.
Юлия Барановская показала кадры со свадьбы давнего коллеги и друга Александра Гордона, который на днях женился в шестой раз. Восьмой избранницей стала 23‑летняя художница Алина Михайлова. Судя по кадрам, торжество было тихим и немногочисленным.
Счастливый жених исполнял под аккомпанемент аккордеониста "Серенаду Трубадура". А в конце заключил в объятия свою супругу.
"Горько!", – воскликнула снимавшая происходящее Юлия Барановская.
Молодожены обошлись без традиционных свадебных нарядов: на Алине было светлое платье, а Александр остановил выбор на сером пиджаке и джинсах.
"Совет да любовь, мой любимый учитель, наставник и партнер Саша Гордон!", – высказалась Барановская.
Ранее участник группы "Ирина Кайратовна" впервые стал отцом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript