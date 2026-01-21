В Китае на свадьбу братьев-близнецов с сестрами-близнецами пришли их дяди-близнецы

В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы, сообщает Zakon.kz.

Свадебное фото, на котором оказались сразу четыре пары близнецов, стало вирусным: его посмотрели более 10 млн раз. Как передает South China Morning Post, новобрачные лишь в день свадьбы узнали, что у их вторых половинок тоже есть дяди-близнецы.

Фото: scmp

Братьев Сун познакомила с сестрами Шань в 2022 году сваха. Девушки думали, что еще слишком молоды для отношений, но в итоге не смогли устоять перед настойчивыми ухаживаниями братьев.

Ведущий церемонии назвал это чудом, а один из местных жителей признался журналистам, что прожил больше 60 лет и никогда такого не видел. Теперь молодожены хотят попасть в Книгу рекордов Гиннесса как семья с четырьмя парами близнецов.

