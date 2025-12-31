Появились новости из больницы о Мурате Бисембине
Фото: Instagram/jemappelledali
Дочь известного казахстанского актера Мурата Бисембина опубликовала новые кадры с отцом из больницы, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных в Instagram кадрах актер делает набросок ручкой.
"Маленькие победы каждый день. Друзья, мы получаем от вас столько поддержки. Каждый день вы пишете нам добрые слова и пожелания, я обязательно передаю их папе. Он искренне благодарит каждого из вас. Наша семья от всего сердца благодарит всех, кто поддерживает нас в этот период", – написала Диана Булатова.
Ранее семья Бисембина обратилась к казахстанцам с важным предупреждением.
21 декабря Бисембина госпитализировали после инсульта. Буквально за сутки до этого дочь рассказывала о состоянии отца, отмечая, что дела идут по-разному. 24 декабря Диана Булатова рассказала о состоянии актера.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript