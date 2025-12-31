#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Появились новости из больницы о Мурате Бисембине

актер Мурат Бисембин с дочкой, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 16:21 Фото: Instagram/jemappelledali
Дочь известного казахстанского актера Мурата Бисембина опубликовала новые кадры с отцом из больницы, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram кадрах актер делает набросок ручкой.

"Маленькие победы каждый день. Друзья, мы получаем от вас столько поддержки. Каждый день вы пишете нам добрые слова и пожелания, я обязательно передаю их папе. Он искренне благодарит каждого из вас. Наша семья от всего сердца благодарит всех, кто поддерживает нас в этот период", – написала Диана Булатова.

Ранее семья Бисембина обратилась к казахстанцам с важным предупреждением.

21 декабря Бисембина госпитализировали после инсульта. Буквально за сутки до этого дочь рассказывала о состоянии отца, отмечая, что дела идут по-разному. 24 декабря Диана Булатова рассказала о состоянии актера.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
