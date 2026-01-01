"В топку тех, кто отказывается": сын Нагимы Ескалиевой отстоял семейные ценности
Фото: Instagram/dias_ablayev
Певец Диас Аблаев, сын заслуженной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой, разместил праздничный пост в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
Артист поздравил казахстанцев с Новым годом.
"С Новым годом, дорогие друзья! Счастья вашим семьям, родным и близким! Пусть все получится и пусть все сбудется в новом году! PS: в топку тех, кто пропагандирует отказ от этого замечательного, светлого, семейного праздника!", – написал Диас Аблаев.
Диас Аблаев родился в 1994 году и с детства был окружен музыкой. Его вокальные таланты стремительно получили признание публики.
