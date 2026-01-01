#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Культура и шоу-бизнес

"В топку тех, кто отказывается": сын Нагимы Ескалиевой отстоял семейные ценности

Певец Диас Аблаев, сын заслуженной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 03:30 Фото: Instagram/dias_ablayev
Певец Диас Аблаев, сын заслуженной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой, разместил праздничный пост в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Артист поздравил казахстанцев с Новым годом.

"С Новым годом, дорогие друзья! Счастья вашим семьям, родным и близким! Пусть все получится и пусть все сбудется в новом году! PS: в топку тех, кто пропагандирует отказ от этого замечательного, светлого, семейного праздника!", – написал Диас Аблаев.

Диас Аблаев родился в 1994 году и с детства был окружен музыкой. Его вокальные таланты стремительно получили признание публики.

Ранее мы писали о том, что перед Новым годом у Лизы Арзамасовой случилось горе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Сын Нагимы Ескалиевой порадовал поклонников неожиданной новостью
03:30, 15 октября 2025
Сын Нагимы Ескалиевой порадовал поклонников неожиданной новостью
Единственный сын Нагимы Ескалиевой поздравил маму с важным днем
20:21, 03 февраля 2025
Единственный сын Нагимы Ескалиевой поздравил маму с важным днем
Две легенды: в Казнете обсуждают фото Розы Рымбаевой и Нагимы Ескалиевой с сыновьями
00:35, 17 октября 2025
Две легенды: в Казнете обсуждают фото Розы Рымбаевой и Нагимы Ескалиевой с сыновьями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: