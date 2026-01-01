"В топку тех, кто отказывается": сын Нагимы Ескалиевой отстоял семейные ценности

Певец Диас Аблаев, сын заслуженной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой, разместил праздничный пост в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Артист поздравил казахстанцев с Новым годом.

"С Новым годом, дорогие друзья! Счастья вашим семьям, родным и близким! Пусть все получится и пусть все сбудется в новом году! PS: в топку тех, кто пропагандирует отказ от этого замечательного, светлого, семейного праздника!", – написал Диас Аблаев.

Диас Аблаев родился в 1994 году и с детства был окружен музыкой. Его вокальные таланты стремительно получили признание публики.

Ранее мы писали о том, что перед Новым годом у Лизы Арзамасовой случилось горе.