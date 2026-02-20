Сын Нагимы Ескалиевой заинтриговал фолловеров снимком после тренажерного зала

Казахстанский певец Диас Аблаев, сын заслуженной артистки Нагимы Ескалиевой, опубликовал на своей странице в Instagram результаты тренировок в зале, сообщает Zakon.kz.

Мужчина подчеркнул, что доволен результатами своего тела и состояния.

"Ежедневные тренировки, интервальное голодание, хороший, пусть и не совсем качественный, сон (над этим тоже работаю с начала недели) – дают свои плоды. Главное – дисциплина. Еще бы отказаться от некоторых привычек, было бы идеально, но в силу моей жизнедеятельности, кажется, это невозможно", – признался Диас.

Правда, к глубокому разочарованию подписчиков, он так и не показал им результаты тренировок, но фолловерам хватило обаяния артиста:

Твое тело способно на все. Осталось убедить в этом твой разум.

Играй упорно, тренируйся усерднее!

Какой красавчик!

