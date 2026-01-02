Дочь Баян Алагузовой призналась, что "подсела" на компьютерные игры

Дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бакытбек, призналась в подкасте, что полюбила компьютерные игры. Она подробно рассказала, как начала играть в Counter-Strike, сообщает Zakon.kz.

Блогер брала интервью у своей коллеги, блогера Нагимуши. Вместе они затронули тему компьютерных игр.

"Ходила все около своего мужа, он там играет, и такая, ну, раз пройду, два пройду… Потом подумала, я в детстве любила играть в Quake. Это тоже стрелялки. И я говорю, давай я попробую. Алишер сказал, что в Dota, ну, как бы там, выше вход, порог входа, то есть там, как бы, больше нужно разбираться", – рассказывает Айсауле.

В итоге блогер решила испытать свои способности в Counter-Strike. По ее словам, эта игра оказалась очень понятной для нее.

"Чем больше я играла, тем больше меня это затягивало… Три карты я точно знаю нормально, и я уже, как бы, не позорный представитель нашей команды", – рассказала блогер.

Интервью вызвало реакцию у подписчиков девушки. Они с теплом вспомнили, как тоже открыли для себя эту игру.

