Культура и шоу-бизнес

"А где отец?": мать третьего ребенка Тимати показала малышку и возлюбленного

российская модель Валентина Иванова, предприниматель Тимати, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 15:19 Фото: Instagram/halfbloodval
Российская модель и блогер Валентина Иванова порадовала подписчиков в Instagram редкими семейными кадрами с месячной дочерью и возлюбленным – предпринимателем и продюсером Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов), сообщает Zakon.kz.

Накануне, 10 сентября 2025 года, мать третьего ребенка Тимати опубликовала серию снимков с малышкой Эммой, своей мамой и любимой собачкой, но без предпринимателя.

Подписчики, которые среди 13 фотографий не нашли ни одну с Тимати, завалили 21-летнюю Валентину соответствующим вопросами. Другие просто пожелали счастья семье. В целом публикация вызвала неоднозначную реакцию:

  • "Жаль, что вы одна".
  • "Такая приятная каруселька".
  • "Тимати – коллекционер детей".
  • "Она собаку больше любит, чем дочку".
  • "Такая нежность, счастья вашей семье".
  • "Лучшая Тимати девушка, очень милая и умная".
  • "Сколько же жизни – подлинной, настоящей, так приятно".
  • "Прелестная мама. Видно, насколько любимый и долгожданный ребенок".
  • "На 4-м фото Валина мама? Ни разу, кстати, не видела фото ее родителей".
  • "Валя, какая вы нежная, приятная и милая! Одно удовольствие встречать в ленте ваши новые публикации".

После "наезда" фолловеров в комментариях появился и сам Тимати, который шутливо написал:

"Скажите, пожалуйста, а где отец? Почему его нет на фото? Это ненормально!"

Видимо, Валентине надоели подобные вопросы, которые поступают от подписчиков, потому что сегодня она разместила ролик с 42-летним возлюбленным, который трогательно покачал дочь, лежащую в коляске.

"Прокачиваем папу", – подписала видео Иванова 11 сентября.

Но и это трогательное видео вызвало неоднозначную реакцию:

  • "Тимати – крутой отец".
  • "Тимур Ильдарович, мы в вас верим".
  • "Как много он сделал, вау, прям раскачал".
  • "Как мило, мне интересно, на кого она похожа".
  • "Доченьке повезло с папой и мамой, столько любви в вас".
  • "Будьте счастливы! Тимур действительно хороший отец, а с вами и отличный мужчина".

Мама Тимати отметила рождение внучки татуировкой

О том, что Тимати стал многодетным отцом, мы писали 11 августа 2025 года. Третьего ребенка ему родила модель Валентина Иванова. Известно, что дочь Эмма появилась на свет 2 августа.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
