"А где отец?": мать третьего ребенка Тимати показала малышку и возлюбленного
Накануне, 10 сентября 2025 года, мать третьего ребенка Тимати опубликовала серию снимков с малышкой Эммой, своей мамой и любимой собачкой, но без предпринимателя.
Подписчики, которые среди 13 фотографий не нашли ни одну с Тимати, завалили 21-летнюю Валентину соответствующим вопросами. Другие просто пожелали счастья семье. В целом публикация вызвала неоднозначную реакцию:
- "Жаль, что вы одна".
- "Такая приятная каруселька".
- "Тимати – коллекционер детей".
- "Она собаку больше любит, чем дочку".
- "Такая нежность, счастья вашей семье".
- "Лучшая Тимати девушка, очень милая и умная".
- "Сколько же жизни – подлинной, настоящей, так приятно".
- "Прелестная мама. Видно, насколько любимый и долгожданный ребенок".
- "На 4-м фото Валина мама? Ни разу, кстати, не видела фото ее родителей".
- "Валя, какая вы нежная, приятная и милая! Одно удовольствие встречать в ленте ваши новые публикации".
После "наезда" фолловеров в комментариях появился и сам Тимати, который шутливо написал:
"Скажите, пожалуйста, а где отец? Почему его нет на фото? Это ненормально!"
Видимо, Валентине надоели подобные вопросы, которые поступают от подписчиков, потому что сегодня она разместила ролик с 42-летним возлюбленным, который трогательно покачал дочь, лежащую в коляске.
"Прокачиваем папу", – подписала видео Иванова 11 сентября.
Но и это трогательное видео вызвало неоднозначную реакцию:
- "Тимати – крутой отец".
- "Тимур Ильдарович, мы в вас верим".
- "Как много он сделал, вау, прям раскачал".
- "Как мило, мне интересно, на кого она похожа".
- "Доченьке повезло с папой и мамой, столько любви в вас".
- "Будьте счастливы! Тимур действительно хороший отец, а с вами и отличный мужчина".
Материал по теме
О том, что Тимати стал многодетным отцом, мы писали 11 августа 2025 года. Третьего ребенка ему родила модель Валентина Иванова. Известно, что дочь Эмма появилась на свет 2 августа.