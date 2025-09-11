"А где отец?": мать третьего ребенка Тимати показала малышку и возлюбленного

Российская модель и блогер Валентина Иванова порадовала подписчиков в Instagram редкими семейными кадрами с месячной дочерью и возлюбленным – предпринимателем и продюсером Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов), сообщает Zakon.kz.

Накануне, 10 сентября 2025 года, мать третьего ребенка Тимати опубликовала серию снимков с малышкой Эммой, своей мамой и любимой собачкой, но без предпринимателя.

Подписчики, которые среди 13 фотографий не нашли ни одну с Тимати, завалили 21-летнюю Валентину соответствующим вопросами. Другие просто пожелали счастья семье. В целом публикация вызвала неоднозначную реакцию:

"Жаль, что вы одна".

"Такая приятная каруселька".

"Тимати – коллекционер детей".

"Она собаку больше любит, чем дочку".

"Такая нежность, счастья вашей семье".

"Лучшая Тимати девушка, очень милая и умная".

"Сколько же жизни – подлинной, настоящей, так приятно".

"Прелестная мама. Видно, насколько любимый и долгожданный ребенок".

"На 4-м фото Валина мама? Ни разу, кстати, не видела фото ее родителей".

"Валя, какая вы нежная, приятная и милая! Одно удовольствие встречать в ленте ваши новые публикации".

После "наезда" фолловеров в комментариях появился и сам Тимати, который шутливо написал:

"Скажите, пожалуйста, а где отец? Почему его нет на фото? Это ненормально!"

Видимо, Валентине надоели подобные вопросы, которые поступают от подписчиков, потому что сегодня она разместила ролик с 42-летним возлюбленным, который трогательно покачал дочь, лежащую в коляске.

"Прокачиваем папу", – подписала видео Иванова 11 сентября.

Но и это трогательное видео вызвало неоднозначную реакцию:

"Тимати – крутой отец".

"Тимур Ильдарович, мы в вас верим".

"Как много он сделал, вау, прям раскачал".

"Как мило, мне интересно, на кого она похожа".

"Доченьке повезло с папой и мамой, столько любви в вас".

"Будьте счастливы! Тимур действительно хороший отец, а с вами и отличный мужчина".

О том, что Тимати стал многодетным отцом, мы писали 11 августа 2025 года. Третьего ребенка ему родила модель Валентина Иванова. Известно, что дочь Эмма появилась на свет 2 августа.