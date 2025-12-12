#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Редкое достижение: аккордеонисты из Казахстана покорили мировой чемпионат

аккордеон и музыкант, игра, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 14:59 Фото: pexels
Казахстанские юные музыканты продемонстрировали высокий уровень подготовки на 75-м Всемирном чемпионате аккордеонистов CMA Trophée Mondial, который состоялся во французском Монтаржи, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, среди 500 участников из 46 стран уверенно заявили о себе учащиеся Республиканской специализированной школы-интерната для одаренных детей имени А. Жубанова, став одними из наиболее заметных участников конкурса.

Так, особое внимание привлекло выступление Абильмансура Далабека.

Он показал убедительные результаты сразу в двух направлениях – классическом и варьете, став победителем обеих номинаций. Двойная победа на таком уровне является редким достижением и подчеркивает серьезный профессиональный рост казахстанской исполнительской школы.

Высокие результаты продемонстрировали и другие учащиеся школы.

Фото: gov.kz

Думан Туракбай занял первое место, а Бексултан Батырхан и Насыр Тарлабек стали бронзовыми призерами в своих категориях. Для Насыра Тарлабека это уже не первый международный успех: ранее он также завоевал третье место на Чемпионате России по аккордеону и баяну.

Стоит отметить, что все ребята являются учениками преподавателя Галымжана Нарымбетова.

Вы такого еще не видели: оригинальную игру на кобызе показал казахстанец

9 декабря 2025 года народный артист Казахстана Димаш Кудайберген прилетел в Ригу, где состоится его сольный концерт Stranger. Поклонники по традиции тепло встретили его в аэропорту и подарили традиционный латышский музыкальный инструмент кокле.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
