Али Окапов показал, как Асанали Ашимов с супругой танцевали под его песню

Казахстанский артист Али Окапов опубликовал пост, посвященный легендарному артисту Асанали Ашимову, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре, по всей видимости в центре ресторанного комплекса, Окапов исполняет композицию под названием "Сүйем сені". Рядом с ним танцует Ашимов с супругой Багдат.

В подписи к посту за 23 декабря 2025 года сказано:

"Асанали аға, пусть ваша душа покоится в вечном раю!"

Асанали Ашимов умер 21 декабря 2025 года в возрасте 88 лет. Его родным и близким президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования.

Позднее Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост памяти народного артиста, назвав его личностью, олицетворявшей целую эпоху и историю казахского искусства. Также строки актеру посвятил Кайрат Нуртас.