#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Культура и шоу-бизнес

Али Окапов показал, как Асанали Ашимов с супругой танцевали под его песню

Ашимов, Окапов, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 16:33 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов опубликовал пост, посвященный легендарному артисту Асанали Ашимову, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре, по всей видимости в центре ресторанного комплекса, Окапов исполняет композицию под названием "Сүйем сені". Рядом с ним танцует Ашимов с супругой Багдат.

В подписи к посту за 23 декабря 2025 года сказано:

"Асанали аға, пусть ваша душа покоится в вечном раю!"

Асанали Ашимов умер 21 декабря 2025 года в возрасте 88 лет. Его родным и близким президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования.

Позднее Димаш Кудайберген посвятил трогательный пост памяти народного артиста, назвав его личностью, олицетворявшей целую эпоху и историю казахского искусства. Также строки актеру посвятил Кайрат Нуртас.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Али Окапов посвятил песню своему отцу
12:59, 18 марта 2024
Али Окапов посвятил песню своему отцу
Али Окапов показал подписчикам сына
00:03, 02 июля 2024
Али Окапов показал подписчикам сына
Прощание с Асанали Ашимовым в Алматы – фоторепортаж
10:57, Сегодня
Прощание с Асанали Ашимовым в Алматы – фоторепортаж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: