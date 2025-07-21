Многодетный отец и певец Беркут увез семью за границу

Одна из самых образцовых семей казахстанского шоу-бизнеса – исполнители Айбек и Виктория Жансеитовы (более известны как дуэт Беркут и Аиша) – улетела с четырьмя детьми в отпуск за границу, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно накануне, 20 июля 2025 года, из Instagram-Stories многодетного певца. Сначала Беркут опубликовал видео, под которым написал:

"Прилетели в Турцию".

Фото: Instagram/berkut_aibekjan

Затем 47-летний артист показал большой номер и шикарный вид из окна на море.

Фото: Instagram/berkut_aibekjan

После Беркут поделился красочными кадрами с Аишей и детьми, которые уже вовсю наслаждаются отдыхом.

16 мая 2025 года стало известно, что семья Беркута и Аиши стала больше на одного человека. Счастливый певец сообщил, что у них родилась девочка. 20 мая многодетный отец рассказал, что забрал супругу из роддома. Супруги выбрали для четвертой наследницы красивое и редкое имя Латифа.