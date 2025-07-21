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Культура и шоу-бизнес

Многодетный отец и певец Беркут увез семью за границу

Многодетный отец и певец Беркут увез семью за границу, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 12:00 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Одна из самых образцовых семей казахстанского шоу-бизнеса – исполнители Айбек и Виктория Жансеитовы (более известны как дуэт Беркут и Аиша) – улетела с четырьмя детьми в отпуск за границу, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно накануне, 20 июля 2025 года, из Instagram-Stories многодетного певца. Сначала Беркут опубликовал видео, под которым написал:

"Прилетели в Турцию".

Фото: Instagram/berkut_aibekjan

Затем 47-летний артист показал большой номер и шикарный вид из окна на море.

Фото: Instagram/berkut_aibekjan

После Беркут поделился красочными кадрами с Аишей и детьми, которые уже вовсю наслаждаются отдыхом.

16 мая 2025 года стало известно, что семья Беркута и Аиши стала больше на одного человека. Счастливый певец сообщил, что у них родилась девочка. 20 мая многодетный отец рассказал, что забрал супругу из роддома. Супруги выбрали для четвертой наследницы красивое и редкое имя Латифа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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