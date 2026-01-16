"Только ты": Кристина Орбакайте устроила трогательное поздравление мужу в честь 48-летия
Фото: Instagram/iamzemtsov
Накануне, 15 января 2026 года, в семье российской эстрадной певицы и актрисы отметили важный праздник – день рождения супруга Михаила Земцова. Бизнесмену исполнилось 48 лет, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим 54-летняя артистка в своем Instagram поделилась роликом, в котором показала трогательные семейные кадры с мужем и совместной дочерью Клавдией. Видеопоздравление дочь Примадонны сопроводила своей песней "Только ты".
"С днем рождения, любимый", – написала Орбакайте.
К поздравлениям присоединились и подписчики, которые пожелали супругам счастья:
- "Прекрасные люди!"
- "Какие вы прекрасные, ребята! Счастья вам!"
- "От чистого сердца поздравляем Михаила! С днем рождения".
- "Великолепное видео и песня. Не оторвать глаз! Кристиночка, вы – замечательная".
- "Сколько позитива! Счастья вам! Здоровья! И многих лет жизни в радости и любви!"
- "На это можно посмотреть бесконечно! Просто поднимают настроение такие отношения".
- "Великолепное видео, хочется смотреть бесконечно! Вот оно счастье – настоящее, не наигранное!"
