Культура и шоу-бизнес

"Только ты": Кристина Орбакайте устроила трогательное поздравление мужу в честь 48-летия

певица Кристина Орбакайте, бизнесмен Михаил Земцов, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:45 Фото: Instagram/iamzemtsov
Накануне, 15 января 2026 года, в семье российской эстрадной певицы и актрисы отметили важный праздник – день рождения супруга Михаила Земцова. Бизнесмену исполнилось 48 лет, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 54-летняя артистка в своем Instagram поделилась роликом, в котором показала трогательные семейные кадры с мужем и совместной дочерью Клавдией. Видеопоздравление дочь Примадонны сопроводила своей песней "Только ты".

"С днем рождения, любимый", – написала Орбакайте.

К поздравлениям присоединились и подписчики, которые пожелали супругам счастья:

  • "Прекрасные люди!"
  • "Какие вы прекрасные, ребята! Счастья вам!"
  • "От чистого сердца поздравляем Михаила! С днем рождения".
  • "Великолепное видео и песня. Не оторвать глаз! Кристиночка, вы – замечательная".
  • "Сколько позитива! Счастья вам! Здоровья! И многих лет жизни в радости и любви!"
  • "На это можно посмотреть бесконечно! Просто поднимают настроение такие отношения".
  • "Великолепное видео, хочется смотреть бесконечно! Вот оно счастье – настоящее, не наигранное!"

, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:45
Кристина Орбакайте показала, как они с дочерью отдыхают в Нью-Йорке

Ранее мы писали, что повзрослевшая младшая дочь Кристины Орбакайте восхитила фанатов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
17:30, 17 октября 2024
11:10, 11 ноября 2024
11:37, 23 октября 2024
