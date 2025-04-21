Сабина Алтынбекова очаровала своих поклонников
Фото: Instagram/altynbekova_20
Одна из самых красивых казахстанских волейболисток Сабина Алтынбекова накануне, 20 апреля 2025 года, порадовала своих поклонников новой публикацией в Instagram. В ней она показала, как прошла ее неделя, сообщает Zakon.kz.
Судя по серии снимков, спортсменка провела неделю плодотворно: получала букеты с записками, занималась спортом, играла на гитаре, стреляла из оружия, училась и делала красивые фото.
"Жить с удовольствием", – лаконично подписала фотографии Алтынбекова.
Подписчики, конечно же, просто завалили 28-летнюю Сабину комплиментами:
- "Сияй".
- "Лучшая".
- "Милашка".
- "Красивая и очаровательная девушка!"
- "Самая милая и привлекательная королева волейбола".
- "Жаным сол, классная девушка. Пусть будет счастлива".
- "Сабина, вы – мечта многих настоящих казахстанских мужчин".
Также некоторые из фолловеров предложили Алтынбековой, которая больше месяца назад объявила о разводе, выйти замуж за давнего ее поклонника:
- "Выходи замуж за Куата Наймана".
Материал по теме
12 марта 2025 года Сабина Алтынбекова намекнула на причину развода и высказалась о будущем муже.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript