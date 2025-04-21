Сабина Алтынбекова очаровала своих поклонников

Одна из самых красивых казахстанских волейболисток Сабина Алтынбекова накануне, 20 апреля 2025 года, порадовала своих поклонников новой публикацией в Instagram. В ней она показала, как прошла ее неделя, сообщает Zakon.kz.

Судя по серии снимков, спортсменка провела неделю плодотворно: получала букеты с записками, занималась спортом, играла на гитаре, стреляла из оружия, училась и делала красивые фото.

"Жить с удовольствием", – лаконично подписала фотографии Алтынбекова.

Подписчики, конечно же, просто завалили 28-летнюю Сабину комплиментами:

"Сияй".

"Лучшая".

"Милашка".

"Красивая и очаровательная девушка!"

"Самая милая и привлекательная королева волейбола".

"Жаным сол, классная девушка. Пусть будет счастлива".

"Сабина, вы – мечта многих настоящих казахстанских мужчин".

Также некоторые из фолловеров предложили Алтынбековой, которая больше месяца назад объявила о разводе, выйти замуж за давнего ее поклонника:

"Выходи замуж за Куата Наймана".

12 марта 2025 года Сабина Алтынбекова намекнула на причину развода и высказалась о будущем муже.