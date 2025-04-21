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Культура и шоу-бизнес

Сабина Алтынбекова очаровала своих поклонников

Сабина Алтынбекова очаровала своих поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 16:46 Фото: Instagram/altynbekova_20
Одна из самых красивых казахстанских волейболисток Сабина Алтынбекова накануне, 20 апреля 2025 года, порадовала своих поклонников новой публикацией в Instagram. В ней она показала, как прошла ее неделя, сообщает Zakon.kz.

Судя по серии снимков, спортсменка провела неделю плодотворно: получала букеты с записками, занималась спортом, играла на гитаре, стреляла из оружия, училась и делала красивые фото.

"Жить с удовольствием", – лаконично подписала фотографии Алтынбекова.

Подписчики, конечно же, просто завалили 28-летнюю Сабину комплиментами:

  • "Сияй".
  • "Лучшая".
  • "Милашка".
  • "Красивая и очаровательная девушка!"
  • "Самая милая и привлекательная королева волейбола".
  • "Жаным сол, классная девушка. Пусть будет счастлива".
  • "Сабина, вы – мечта многих настоящих казахстанских мужчин".

Также некоторые из фолловеров предложили Алтынбековой, которая больше месяца назад объявила о разводе, выйти замуж за давнего ее поклонника:

  • "Выходи замуж за Куата Наймана".

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Фото Динара Халдарова
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