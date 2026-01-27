#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

29-летняя Сабина Алтынбекова раскрыла секрет успеха и перечислила свои достижения

волейболистка Сабина Алтынбекова, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 17:17 Фото: Instagram/altynbekova_20
Сегодня, 27 января 2026 года, одна из самых красивых казахстанских волейболисток Сабина Алтынбекова разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. Она раскрыла, от чего отказалась в юности, чтобы достичь успеха, сообщает Zakon.kz.

По словам Сабины, в 16 лет, когда она переехала в спортивный интернат вдали от родителей, спортсменка "выбрала осознанный путь, без вредных привычек, выбрав образование и спорт".

"Все свое время я проводила либо в школе, либо в спортзале. Пока мои сверстники гуляли и проводили весело время, я трудилась, не покладая рук. Хотела ли я веселиться так же? Нет. Мне достаточно было вкусно поесть и посмотреть фильм в общежитии. Пока мои соседки по комнате уезжали к родственникам постираться, провести время в домашнем уюте, я создавала свой, не жалуясь на обстоятельства. Я стирала все свои вещи руками (тогда не было стиральных машинок в общежитиях), читала книги про психологию, брала ноутбук у баскетболиста (у меня не было ноутбука) и смотрела закаченные фильмы по несколько раз. Тогда особо не было интернета, чтобы смотреть фильмы онлайн", – написала она в Stories.

Волейболистка отметила, что в голове было четкое понимание: "Трудись и будь честной, будь благодарной".

"Так проходила моя юность, до 24 лет, пока я не вышла замуж. В замужестве мне показали красивые заведения Алматы, в ночных клубах я не была по сей день ни разу и смысла в этом не вижу. Это был мой осознанный выбор – проводить свое время с пользой, и благодаря моему выбору я сейчас там, где я есть. И сейчас говорю своей родной сестренке: "Проводи время с пользой, и тогда ты увидишь плоды", – подчеркнула Алтынбекова.

Вместе с тем она обратилась к молодежи, которым раскрыла секрет успеха.

"Хотелось бы сейчас обратиться к молодежи, вот он – секрет успеха: "Учитесь, ведите здоровый образ жизни, не тратьте время впустую, размышляйте, будьте благодарны. Не сдавайтесь и не унывайте. Все будет, все получится, если правильно направить свою энергию", – заявила спортсменка.

Также Сабина перечислила, чего достигла в свои 29 лет:

"Как итог:

  • Покупка машины из салона в 19 лет.
  • Покупка собственной недвижимости в Алматы в 20 лет.
  • Финансовая помощь родителям и сестрам, собственная комфортная жизнь, путешествия, покрытия всех своих хотелок.
  • И сейчас большие покупки, инвестиция в себя, в проекты, сама, своим трудом. Покрытие всех своих женских потребностей", – поделилась она.

Это, как подчеркнула волейболистка, благодаря в первую очередь Всевышнему, родителям и сестрам, которые верили в нее, "а затем той 16-летней девочке, которая каждый день выбирала осознанный путь".

Волейболистка Сабина Алтынбекова празднует день рождения

Ранее мы писали, что Сабина Алтынбекова жестко обозначила свои границы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
