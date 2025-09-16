#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Скользкий ты, Леопольд": фанаты Аллы Пугачёвой атаковали Игоря Николаева за пост о старом друге

Пугачёва, фанаты, музыка, хейт, Николаев, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 12:17 Фото: Instagram/alla_orfey
Известный композитор Игорь Николаев через социальные сети 15 сентября 2025 года вспомнил про дружбу с народным артистом России Михаилом Таничем. Однако трогательная ностальгия обернулась волной критики от армии поклонников Аллы Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Так, на странице композитора появилось совместное фото. На нем можно увидеть еще молодого Николаева и Танича. В подписи к публикации описаны некоторые моменты из прошлого.

"Сегодня день рождения выдающегося поэта Михаила Танича, моего любимого и дорогого дяди Миши, чья гостеприимная семья откармливала меня, бедного студента, и мы даже иногда писали песни! Иногда я писал музыку уже на готовые стихи, иногда он подтекстовывал мои мелодии: "Комарово" для И. Скляра, "Пароходы" для В. Леонтьева, "Балалайка" для А. Пугачёвой, "Теплушка" для Ю. Никулина… Задушевные разговоры на кухне с ним и с его музой и супругой Лидией Козловой незабываемы… Люблю и помню".Игорь Николаев

Впрочем, не все комментаторы оценили посыл Николаева. Большинство сделали отсылку на нашумевшее интервью Аллы Пугачёвой.

Тогда исполнительница хита "Миллион алых роз" обратила внимание, что Николаев ни разу не упомянул об их совместной работе во время эфира одной программы, посвященной его творчеству. Певица уверена, что композитора попросили не говорить о ней, и он согласился.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 12:17
Большое интервью Аллы Пугачёвой за пять дней набрало почти 17 млн просмотров
  • А Аллу Пугачёву забыли при жизни.
  • Скользкий ты, Леопольд.
  • Если его творчество признают вредным, то писать тексты с благодарностью вы сразу прекратите? Приспособленец.
  • Интересно, если бы Танич был под запретом, посвятил бы он ему такой трогательный пост?
  • Бесспорно, вы – талантливый композитор, но предательство друзей из-за денег и трусости – это дно. Как возможно отречься от друга, с которым близко дружил более 40 лет?! Это как предать самого себя.
  • Привет от Пугачёвой.
  • А где же совесть и великодушие?
  • Мир стал гнилым и продажным – уже даже близким друзьям верить нельзя.
  • Нельзя забыть о таких, как Пугачёва и Королёва.

Согласно данным из открытых источников, Игорь Николаев являлся продюсером и автором многих песен для Аллы Пугачёвой. С 1980 года он был аранжировщиком и клавишником в ансамбле "Рецитал" под руководством певицы. Первые песни, написанные Николаевым, "Айсберг" и "Расскажите, птицы" Пугачёва записала в 1983 году.

Стоит отметить, что в апреле 2025 года Николаев поздравлял Пугачёву с днем рождения на странице в Instagram, опубликовав ее выступление с его песней "Близкие люди".

Ранее казахстанская певица Ерке Есмахан показала, как с молодым мужем на шикарном катере прокатилась по озеру Комо.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
