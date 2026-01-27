#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Концерты каких мировых звезд пройдут в Казахстане в 2026 году

Американская певица и танцовщица, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 18:45 Фото: Instagram/nicolescherzinger
Правительство анонсировало выступления целого ряда мировых знаменитостей и поделилось планами по развитию туризма в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие 12 месяцев мы сможем насладиться шоу таких мастодонтов сцены, как Тимбалэнд, Николь Шерзингер, Баста, Раймс и др.

Вместе с тем, по данным правительства, уже сформирован единый Событийный календарь, включающий мероприятия различной направленности – культурные, этнокультурные, спортивные, экологические и гастрономические.

"Отобрано 55 ключевых мероприятий, охватывающих все регионы страны. Создан специальный штаб по проектированию и продвижению фестивального туризма. Запланировано проведение 10 роуд-шоу в целевых городах Азии и Ближнего Востока, включая Мумбаи, Дубай, Шанхай, Сеул, Токио и Сингапур", – отчитались там.

Отметим, что минувший год запомнился соотечественникам как минимум двумя крупными культурными событиями – визитом любимицы публики Дженнифер Лопес и легенд 90-х группы Backstreet Boys.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
