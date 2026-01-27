#Казахстан в сравнении
Общество

Баста Раймс и Тимбалэнд – мировые звезды приедут в Казахстан в 2026 году

Тимбалэнд, звезда, артист, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 11:06 Фото: wikimedia
Председатель правления АО "Kazakh Tourism" Талгат Газизов 27 января 2026 года на заседании правительства анонсировал календарь предстоящих в текущем году событий, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что при разработке календаря событий учитываются ключевые требования: проведение большинства мероприятий за счет внебюджетных средств, равномерное распределение в течение года, системное продвижение и широкое информационное сопровождение как внутри страны, так и за рубежом.

"Для обеспечения качества проведения мероприятий внедрена система отбора. Из 154 заявок, поступивших из регионов, были отобраны 55 ключевых мероприятий, охватывающих все области страны. При отборе учитывались уровень организации, уникальность, туристический потенциал, устойчивость и масштаб охвата. В календарь включены культурные, этнокультурные, спортивные, экологические и гастрономические мероприятия. Они равномерно распределены в течение года для обеспечения туристической активности — планируется проведение от 2 до 7 мероприятий ежемесячно", – сказал Газизов.

Также, по его словам, в этом году планируется проведение ряда крупных концертных мероприятий с участием мировых звезд.

"В первом концерте, запланированном на май, примут участие Тимбалэнд, Николь Шерзингер, Баста Раймс и другие артисты. Всего до конца года ожидается проведение не менее пяти масштабных концертных событий", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что казахстанские артисты выступили в Индии.

Азамат Сыздыкбаев
