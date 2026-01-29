#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
503.9
603.32
6.61
Культура и шоу-бизнес

Президент Аргентины спел со своей бывшей возлюбленной на ее шоу

Президент Аргентины спел со своей бывшей возлюбленной Фатимой Флорес, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 07:25 Фото: Х/JMilei
Президент Аргентины Хавьер Милей неожиданно появился на сцене шоу своей бывшей возлюбленной, известной комедийной актрисы и имитатора Фатимы Флорес, и вместе с ней исполнил музыкальный номер, сообщает Zakon.kz.

Совместное выступление прошло 28 января в рамках ее сценического шоу и сразу привлекло внимание как зрителей в зале, так и пользователей соцсетей.

Милей, который не раз признавался в любви к рок-музыке и ранее выступал в качестве вокалиста любительской группы, вышел к публике без привычной политической риторики, а в роли артиста. Дуэт с Флорес стал одним из самых обсуждаемых моментов вечера.

Публика встретила президента аплодисментами, а видео с выступлением быстро разошлось по аргентинским СМИ.

Каждое упоминание об этом выступлении Милей щедро распространял в своих соцсетях.

Отношения Хавьера Милея и Фатимы Флорес официально завершились ранее. Однако их совместный выход на сцену показал, что экс-пара сохранила теплые и, по крайней мере, публично дружелюбные отношения. Ни президент, ни артистка не стали подробно комментировать личную сторону вопроса, сделав акцент именно на шоу и музыкальной части номера.

30 января премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает всех на музыкальную вечеринку в Ереване, где он выступит в качестве барабанщика.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Президент Аргентины заявил, что его деньгами распоряжается сестра
00:40, 25 декабря 2023
Президент Аргентины заявил, что его деньгами распоряжается сестра
Президент Аргентины заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле
09:15, 29 июля 2024
Президент Аргентины заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле
"Аргентинский Трамп" победил на выборах президента
09:30, 20 ноября 2023
"Аргентинский Трамп" победил на выборах президента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Артета оценил будущее Темирлана Анарбекова
08:07, Сегодня
Артета оценил будущее Темирлана Анарбекова
Казахстанский хоккеист не отметился голевыми действиями в матче заокеанской лиги
07:44, Сегодня
Казахстанский хоккеист не отметился голевыми действиями в матче заокеанской лиги
Буду бороться до конца: Джокович высказался о соперничестве с Синнером и Алькарасом
07:10, Сегодня
Буду бороться до конца: Джокович высказался о соперничестве с Синнером и Алькарасом
Елена Рыбакина установила уникальное достижение на Australian Open
06:47, Сегодня
Елена Рыбакина установила уникальное достижение на Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: