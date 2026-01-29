Президент Аргентины спел со своей бывшей возлюбленной на ее шоу

Президент Аргентины Хавьер Милей неожиданно появился на сцене шоу своей бывшей возлюбленной, известной комедийной актрисы и имитатора Фатимы Флорес, и вместе с ней исполнил музыкальный номер, сообщает Zakon.kz.

Совместное выступление прошло 28 января в рамках ее сценического шоу и сразу привлекло внимание как зрителей в зале, так и пользователей соцсетей.

Милей, который не раз признавался в любви к рок-музыке и ранее выступал в качестве вокалиста любительской группы, вышел к публике без привычной политической риторики, а в роли артиста. Дуэт с Флорес стал одним из самых обсуждаемых моментов вечера.

Публика встретила президента аплодисментами, а видео с выступлением быстро разошлось по аргентинским СМИ.

Каждое упоминание об этом выступлении Милей щедро распространял в своих соцсетях.

Отношения Хавьера Милея и Фатимы Флорес официально завершились ранее. Однако их совместный выход на сцену показал, что экс-пара сохранила теплые и, по крайней мере, публично дружелюбные отношения. Ни президент, ни артистка не стали подробно комментировать личную сторону вопроса, сделав акцент именно на шоу и музыкальной части номера.

