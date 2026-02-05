Димаш Кудайберген сообщил детали премьеры своего грандиозного проекта

Казахстанский певец Димаш Кудайберген, известный на весь мир, инициировал новый музыкальный проект "Голос за горизонтом", который стартует по телевидению сегодня, 5 февраля, сообщает Zakon.kz.

О своем начинании певец рассказал на странице в Instagram.

"Давайте шагнем в мир, где рождается музыка и сердца бьются в ее ритме, пробуждая голоса за горизонтом", – обратился Димаш к своим подписчикам.

Стать свидетелем премьеры можно сегодня в 22:00 на каналах Hunan TV и Mango TV.

