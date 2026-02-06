Димаша с новой ролью поздравили Фабиан, Крутой, Доминго и другие мировые звезды

Накануне, 5 февраля 2026 года, на мировых платформах вышел в эфир первый эпизод продюсерского проекта Димаша Кудайбергена – музыкальное реалити-шоу Voice Beyond Horizon. В связи с этим к 31-летнему казахстанскому исполнителю обратились мировые знаменитости, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила команда Димаша, с важной премьерой артиста поздравили Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Игорь Крутой, Лара Фабиан, Маурисио Сулейман, Степан Хаузер и Саймон Уэбб.

"Мировые знаменитости – коллеги и друзья Димаша – поздравили его с новой ролью исполнительного продюсера и пожелали удачи проекту. Видеообращения прозвучали на совместном просмотре премьеры со зрителями, который состоялся в Алматы во Дворце спорта им. Балуана Шолака", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram dimash.news.

Так, испанский оперный певец и дирижер оркестра Пласидо Доминго заявил:

"Димаш, я хочу поздравить тебя с захватывающей новой ролью исполнительного продюсера проекта Voice Beyond Horizon. Судя по тизерам, он выглядит впечатляюще: так много талантливых певцов из разных стран, съемки, проходившие по всему Казахстану, и совместный праздник музыки и культуры. Я с нетерпением жду премьеру. Поздравляю тебя лично с проектом, который, без сомнения, станет еще одним выдающимся достижением и значимым шагом на твоем творческом пути. С нетерпением жду возможности разделить с тобой сцену 18 апреля в Будапеште".

А итальянский певец и исполнитель Андреа Бочелли выразил "самые искренние поздравления с этой благородной инициативой", которую создал Димаш.

"От всей души желаю тебе удачи и надеюсь вскоре увидеться. Обнимаю и желаю удачи всем", – добавил он.

В свою очередь российский композитор Игорь Крутой, поздравляя Димаша с первым продюсерским проектом, назвал его младшим другом и замечательным певцом.

"Хочу пожелать, чтобы этот конкурс открывал много звезд, известных во всем мире. Хочу пожелать всем слушателям, участникам и вообще всем людям здоровья, счастья, удачи и мира. Казахстан, жоба қүтты болсың!" – подчеркнул маэстро.

Также с премьерой всемирно известного казахстанца поздравила канадско-бельгийская певица Лара Фабиан:

"Пусть красота каждого голоса приносит этому миру искусство и исцеление. Алға, Қазақстан!"

А мексиканский бизнесмен и спортивный администратор Маурисио Сулейман заявил:

"Привет, Димаш, это Маурисио Сулейман из WBC. Я так счастлив, горд и взволнован. Voice Beyond Horizon – твой новый проект, международный вокальный конкурс для поиска новых талантов со всего мира. Я хочу пожелать тебе большого успеха. Да благословит Бог. Всего наилучшего, и надеюсь очень скоро увидеться. Да здравствует Казахстан!"

Вместе с тем хорватский виолончелист Степан Хаузер назвал Димаша братом и заявил, что гордится им.

"Хочу поздравить тебя с тем, что ты стал исполнительным продюсером Voice Beyond Horizon. Это будет нечто потрясающее. Не могу дождаться, чтобы увидеть это. Ты знаешь, сколько новых талантов мы откроем – сколько удивительных голосов и певцов в этом проекте. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть тебя в новой роли. И также я с нетерпением жду возможности выступить с тобой в Будапеште в апреле. Мы встретимся там. И знаешь, после Будапешта я впервые в жизни приеду в твою страну. Прекрасный Казахстан. Я с нетерпением жду встречи с тобой, твоей семьей и возможности выступить в твоей стране. Удачи! До скорой встречи", – подчеркнул он.

С запуском международного вокального конкурса казахстанца также поздравил британский певец, продюсер и актер Саймон Уэбб.

"Я знаю, что это платформа, которая будет иметь широкий охват, объединяя всех этих артистов. Я считаю, что это отличная концепция. Знаешь, я всегда поддерживаю проекты, которые открывают двери для следующего поколения артистов и позволяют их голосам быть услышанными за горизонтом. Алға, Казахстан!" – заявил он.

