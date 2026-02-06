#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева рассказала о главном везении в жизни

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 03:59 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Перед юбилейным концертом, запланированным на 7 февраля в Алматы, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева дала интервью. В нем певица поделилась подробностями своего сценического восхождения, сообщает Zakon.kz.

Артистка с теплом вспомнила человека, который сыграл судьбоносную роль в ее жизни. Речь идет о ее супруге – Таскыне.

"Это просто наверно моя удача. "Ему просто повезло", – я про одного артиста сказала, и вот мне тоже очень повезло в моей жизни, когда меня встретил Таскын, услышал, вывел меня за руку на эту сцену. Вот как годы летят", – призналась певица.

Ее знакомство с Таскыном Окаповым состоялось на конкурсе молодых вокалистов. Там он и заметил ее талант и красоту, пригласив в свой ансамбль.

Со временем они сыграли свадьбу. В их браке родилось двое сыновей: Али Окапов и Мади Рымбаев. Последний появился на свет уже после резкой кончины Таскына.

Ранее Роза Рымбаева откровенно рассказала о врагах, среди которых были аким и министр.

Аксинья Титова
