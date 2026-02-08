Синоптики обратились с предупреждением к жителям Астаны и Атырау

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в двух городах Казахстана 8 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

8 февраля неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются ночью в городах Астана и Атырау, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана на 8 февраля.