Новое видео Розы Рымбаевой тронуло поклонников до слез

В Instagram она опубликовала видео с фрагментами из выступления и коротко подписала пост: "Рахмет".

В комментариях фанаты разразились словами восхищения не только талантами артистки, но и ее родными и близкими:

– Почему у меня на глазах наворачиваются слезы? Вы же очень сильная личность! Пусть Аллах даст вам долгую жизнь. Димаш прекрасно спел, мы не хотим, чтобы вы старели, оставайтесь молодой и сияющей как можно дольше.

– В маленькой, нежной, хрупкой женщине, такая сила, мощь, харизма и характер. Вы – удивительная! С любовью из Афин.

– Концерт был шикарным. Спасибо. Али Окапов – прекрасный сын. Его волнение и забота чувствовались, это было очень трогательно, его организация концерта на высшем уровне!

– Вообще, потомки такой породы… Роза дала им хорошее воспитание. Оба сына известные и профессиональные певцы, невестка тоже хорошая. Пусть потомки растут и развиваются! Тысяча поклонов Розе, пусть Аллах даст ей крепкое здоровье, пусть ее песни продолжают вдохновлять, а народу, стране и своей земле приносит пользу. Пусть живет 100 лет!

– Али и Акерке – замечательная пара. Дети очень воспитанные, хорошая невестка попалась, внук умный, милый. Ну просто чудо-творение!