Культура и шоу-бизнес

Новое видео Розы Рымбаевой тронуло поклонников до слез

Роза Рымбаева поблагодарила фанатов за концерт в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 21:44 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Легендарная казахстанская певица Роза Рымбаева поблагодарила поклонников за отзывчивость на концерте в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала видео с фрагментами из выступления и коротко подписала пост: "Рахмет".

В комментариях фанаты разразились словами восхищения не только талантами артистки, но и ее родными и близкими:

– Почему у меня на глазах наворачиваются слезы? Вы же очень сильная личность! Пусть Аллах даст вам долгую жизнь. Димаш прекрасно спел, мы не хотим, чтобы вы старели, оставайтесь молодой и сияющей как можно дольше.

– В маленькой, нежной, хрупкой женщине, такая сила, мощь, харизма и характер. Вы – удивительная! С любовью из Афин.

– Концерт был шикарным. Спасибо. Али Окапов – прекрасный сын. Его волнение и забота чувствовались, это было очень трогательно, его организация концерта на высшем уровне!

– Вообще, потомки такой породы… Роза дала им хорошее воспитание. Оба сына известные и профессиональные певцы, невестка тоже хорошая. Пусть потомки растут и развиваются! Тысяча поклонов Розе, пусть Аллах даст ей крепкое здоровье, пусть ее песни продолжают вдохновлять, а народу, стране и своей земле приносит пользу. Пусть живет 100 лет!

– Али и Акерке – замечательная пара. Дети очень воспитанные, хорошая невестка попалась, внук умный, милый. Ну просто чудо-творение!


Ранее сообщалось, что в Алматы азербайджанская певица Роза Зергерли поздравила Рымбаеву с 50-летием ее творческой деятельности.

