Казнет обсуждает приезд ведущего "ЧБД" в Алматы после резонансного скандала с Нурланом Сабуровым
Так, 7 февраля 2026 года казахстанский фильммейкер Динислам Нурлан разместил кадры встречи Щербакова в аэропорту Алматы.
Позднее появилась еще публикация, в подписи которой он назвал Щербакова "другом из Москвы".
Также о визите видеоблогера в Алматы рассказал российский актер Омар Алибутаев. В кадре размещенной им фотографии они с Щербаковым находятся в одном из городских ресторанов.
"Это мы вот в Алматы. Кого-то не хватает", – написал Алибутаев.
Комментаторы моментально выразили признательность и благодарность Щербакову за поддержку его коллеги – Нурлана Сабурова.
- Лёша – молодец, поддержал Нурлана Сабурова.
- Молодец, друзья так и познаются.
- Спасибо за поддержку!
- Спасибо, ребята, за поддержку, вместе мы сила.
- Добро пожаловать в Алматы.
- У настоящих друзей нет разделения!
Впрочем, судя по информации из открытых источников, визит харизматичного ведущего связан с участием в премьере фильма "Пейіш 2".
6 февраля 2026 года 34-летний казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров получил запрет на въезд в Россию на 50 лет. Эта новость вызвала общественный резонанс и активное обсуждение в социальных сетях. Через несколько дней казахстанец сделал заявление, уточнив, что время расставит все на свои места.