Культура и шоу-бизнес

Казнет обсуждает приезд ведущего "ЧБД" в Алматы после резонансного скандала с Нурланом Сабуровым

Алексей Щербаков, ведущий, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 14:59 Фото: Instagram/shcherbakov_alexei
37-летний российский комик Алексей Щербаков прилетел в Алматы. Ведущий известного шоу "Что было дальше?" сам пока никак не комментировал и не озвучивал причины визита. Впрочем, пользователи Казнета сразу связали приезд юмориста со скандалом вокруг Нурлана Сабурова, сообщает Zakon.kz.

Так, 7 февраля 2026 года казахстанский фильммейкер Динислам Нурлан разместил кадры встречи Щербакова в аэропорту Алматы.

Позднее появилась еще публикация, в подписи которой он назвал Щербакова "другом из Москвы".

Также о визите видеоблогера в Алматы рассказал российский актер Омар Алибутаев. В кадре размещенной им фотографии они с Щербаковым находятся в одном из городских ресторанов.


"Это мы вот в Алматы. Кого-то не хватает", – написал Алибутаев.

Комментаторы моментально выразили признательность и благодарность Щербакову за поддержку его коллеги – Нурлана Сабурова.

  • Лёша – молодец, поддержал Нурлана Сабурова.
  • Молодец, друзья так и познаются.
  • Спасибо за поддержку!
  • Спасибо, ребята, за поддержку, вместе мы сила.
  • Добро пожаловать в Алматы.
  • У настоящих друзей нет разделения!

Впрочем, судя по информации из открытых источников, визит харизматичного ведущего связан с участием в премьере фильма "Пейіш 2".

6 февраля 2026 года 34-летний казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров получил запрет на въезд в Россию на 50 лет. Эта новость вызвала общественный резонанс и активное обсуждение в социальных сетях. Через несколько дней казахстанец сделал заявление, уточнив, что время расставит все на свои места.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
