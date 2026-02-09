Казнет обсуждает приезд ведущего "ЧБД" в Алматы после резонансного скандала с Нурланом Сабуровым

37-летний российский комик Алексей Щербаков прилетел в Алматы. Ведущий известного шоу "Что было дальше?" сам пока никак не комментировал и не озвучивал причины визита. Впрочем, пользователи Казнета сразу связали приезд юмориста со скандалом вокруг Нурлана Сабурова, сообщает Zakon.kz.

Так, 7 февраля 2026 года казахстанский фильммейкер Динислам Нурлан разместил кадры встречи Щербакова в аэропорту Алматы.

Позднее появилась еще публикация, в подписи которой он назвал Щербакова "другом из Москвы".

Также о визите видеоблогера в Алматы рассказал российский актер Омар Алибутаев. В кадре размещенной им фотографии они с Щербаковым находятся в одном из городских ресторанов.





"Это мы вот в Алматы. Кого-то не хватает", – написал Алибутаев.

Комментаторы моментально выразили признательность и благодарность Щербакову за поддержку его коллеги – Нурлана Сабурова.

Лёша – молодец, поддержал Нурлана Сабурова.

Молодец, друзья так и познаются.

Спасибо за поддержку!

Спасибо, ребята, за поддержку, вместе мы сила.

Добро пожаловать в Алматы.

У настоящих друзей нет разделения!

Впрочем, судя по информации из открытых источников, визит харизматичного ведущего связан с участием в премьере фильма "Пейіш 2".

6 февраля 2026 года 34-летний казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров получил запрет на въезд в Россию на 50 лет. Эта новость вызвала общественный резонанс и активное обсуждение в социальных сетях. Через несколько дней казахстанец сделал заявление, уточнив, что время расставит все на свои места.