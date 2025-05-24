Звезда шоу "Импровизация" и "Громкий вопрос" попал в психиатрическую клинику

39-летний российский комик Дмитрий Позов, более известный по шоу "Импровизация" и "Громкий вопрос", попал в рехаб из-за депрессии и зависимости от алкоголя. Об этом непримечательном событии юморист сам рассказал в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Своими переживаниями артист поделился в Telegram-канале.

"Я не смог помочь себе, но очень надеюсь, что моя честность поможет кому-то из вас. Лучше вовремя и осознанно обратиться к специалисту. Нет, не лучше. Это единственный шанс. Ну что, я в клинике уже несколько дней. И многие решили, что я тут исключительно по причине алкоголя. Нет. Я говорил, что стал пить больше обычного. Но это не запои, не интоксикация и тем более не горячка. Я тут с другим диагнозом. Депрессия. Которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли", – пишет Позов.

Также, по его словам, после смерти отца у него возникли сложности и в семейных отношениях.

"И вот я живу один в съемной хате. Точнее, конкретно сейчас я живу в психушке. Я пишу об этом, чтобы вы прекратили распускать слухи, обсуждать. Отнеситесь с пониманием к личной жизни взрослых людей. Ответьте на мою откровенность своим адекватным поведением, пожалуйста". Дмитрий Позов

Дмитрий Позов не единственный из российских звезд, кто отправился в рехаб. Так, в начале года туда поехал музыкант Моргенштерн: он решил избавиться от зависимости от алкоголя и наркотиков.

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