Казахстанка получила музыкальную премию в Санкт-Петербурге за песню своего отца

7 февраля певица из Северо-Казахстанской области Вера Созинова стала обладательницей музыкальной премии для исполнителей авторских песен "Шлягер года-2025", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проходило в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, который вмещает 12 тыс. зрителей.

"Это почти все население моего Бишкуля", – эмоционально отреагировала казахстанка на масштаб помещения.

Со слов певицы на ее странице в Instagram, она стала единственным номинантом из Казахстана. Песня на стихотворение "Ведьма" ее отца всем очень понравилась и стала шлягером года.

"Папа давно написал это стихотворение, и оно было издано в его сборнике стихов", – поделилась семейной историей песни Вера Созинова.

Оказалось, что мужчина даже забыл про него. Но его нашла Вера и предложила сделать песню.

"Это история творческой семьи. Папа написал стихи, а дочь их оживила. Хочется как можно больше таких вдохновляющих историй", – отметили в комментариях к посту.

Сама же певица очень надеется, что теперь ей разрешат репетировать в местном Доме культуры.

Фото: Instagram/vera_sozinova.kolina

