#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.75
586.77
6.38
Культура и шоу-бизнес

Казахстанка получила музыкальную премию в Санкт-Петербурге за песню своего отца

Шлягер года 2025, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 07:52 Фото: Instagram/vera_sozinova.kolina
7 февраля певица из Северо-Казахстанской области Вера Созинова стала обладательницей музыкальной премии для исполнителей авторских песен "Шлягер года-2025", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проходило в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, который вмещает 12 тыс. зрителей.

"Это почти все население моего Бишкуля", – эмоционально отреагировала казахстанка на масштаб помещения.

Со слов певицы на ее странице в Instagram, она стала единственным номинантом из Казахстана. Песня на стихотворение "Ведьма" ее отца всем очень понравилась и стала шлягером года.

"Папа давно написал это стихотворение, и оно было издано в его сборнике стихов", – поделилась семейной историей песни Вера Созинова.

Оказалось, что мужчина даже забыл про него. Но его нашла Вера и предложила сделать песню.

"Это история творческой семьи. Папа написал стихи, а дочь их оживила. Хочется как можно больше таких вдохновляющих историй", – отметили в комментариях к посту.

Сама же певица очень надеется, что теперь ей разрешат репетировать в местном Доме культуры.

Фото: Instagram/vera_sozinova.kolina

А всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал, как относится к хейту.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Димаш Кудайберген получил престижную премию в Дубае
09:12, 28 ноября 2024
Димаш Кудайберген получил престижную премию в Дубае
Али Окапов посвятил песню своему отцу
12:59, 18 марта 2024
Али Окапов посвятил песню своему отцу
Певица из области Жетысу победила на конкурсе "Славянский базар"
08:44, 14 июля 2025
Певица из области Жетысу победила на конкурсе "Славянский базар"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появились неприятные новости об "Атырау"
08:57, Сегодня
Появились неприятные новости об "Атырау"
Клуб КПЛ подписал белорусского защитника
08:38, Сегодня
Клуб КПЛ подписал белорусского защитника
Казахстанский форвард стал победителем чемпионата в Испании
08:19, Сегодня
Казахстанский форвард стал победителем чемпионата в Испании
"Искали деньги": первый тренер Рыбакиной высказалась о переходе Елены в Казахстан
07:51, Сегодня
"Искали деньги": первый тренер Рыбакиной высказалась о переходе Елены в Казахстан
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: