Культура и шоу-бизнес

Моя последняя Олимпиада: Плющенко опубликовал видео, которое растрогало фанатов

Евгений Плющенко, олимпиада, Сочи, фигурное катание , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 01:50 Фото: Instagram/plushenkoofficial
Российский фигурист Евгений Плющенко 10 февраля опубликовал в Instagram архивное видео со своего выступления на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает Zakon.kz.

На кадрах запечатлена произвольная программа "Best of Plushenko", с которой спортсмен выступал на своих четвертых и последних Олимпийских играх. В подписи к публикации Плющенко отметил, что номер был создан совместно с его тренером Алексеем Мишиным и хореографом Давидом Авдышем.

"Мои последние четвертые Олимпийские игры и моя последняя произвольная программа Best of Plushenko в Сочи-2014. С моим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным и моим хореографом- Давидом Авдышем, которого уже нет с нами", – написал фигурист.

В комментариях пользователи назвали Плющенко легендой фигурного катания и одним из лучших спортсменов в истории этого вида спорта.

  • Лучший! Навсегда в истории русского спорта.
  • Захватывающее выступление! Браво!
  • Легенда!

А ранее мама Димаша Кудайбергена выложила фото с мужем и восхитила фанатов.

Читайте также
Плющенко отреагировал на авиакатастрофу в США, в которой погибли его друзья
16:05, 31 января 2025
Плющенко отреагировал на авиакатастрофу в США, в которой погибли его друзья
Роман Костомаров опубликовал архивное видео с мамой
18:06, 15 февраля 2024
Роман Костомаров опубликовал архивное видео с мамой
Плющенко показал, как воспитывает из 12-летнего сына чемпиона
00:40, 02 апреля 2025
Плющенко показал, как воспитывает из 12-летнего сына чемпиона
Михаил Шайдоров выступил с короткой программой на Олимпиаде-2026
02:31, 11 февраля 2026
Михаил Шайдоров выступил с короткой программой на Олимпиаде-2026
Чемпион UFC в тяжёлом весе перенёс операцию
02:13, 11 февраля 2026
Чемпион UFC в тяжёлом весе перенёс операцию
Первый тренер Рыбакиной вспомнила смешную историю из юности Елены
01:47, 11 февраля 2026
Первый тренер Рыбакиной вспомнила смешную историю из юности Елены
Арман Царукян ответил, кто может перебороть его в UFC
01:18, 11 февраля 2026
Арман Царукян ответил, кто может перебороть его в UFC
