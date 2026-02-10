Моя последняя Олимпиада: Плющенко опубликовал видео, которое растрогало фанатов

Российский фигурист Евгений Плющенко 10 февраля опубликовал в Instagram архивное видео со своего выступления на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает Zakon.kz.

На кадрах запечатлена произвольная программа "Best of Plushenko", с которой спортсмен выступал на своих четвертых и последних Олимпийских играх. В подписи к публикации Плющенко отметил, что номер был создан совместно с его тренером Алексеем Мишиным и хореографом Давидом Авдышем.

"Мои последние четвертые Олимпийские игры и моя последняя произвольная программа Best of Plushenko в Сочи-2014. С моим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным и моим хореографом- Давидом Авдышем, которого уже нет с нами", – написал фигурист.

В комментариях пользователи назвали Плющенко легендой фигурного катания и одним из лучших спортсменов в истории этого вида спорта.

Лучший! Навсегда в истории русского спорта.

Захватывающее выступление! Браво!

Легенда!

