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Спорт

Плющенко отреагировал на авиакатастрофу в США, в которой погибли его друзья

Плющенко отреагировал на авиакатастрофу в США, в которой погибли его друзья, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 16:05 Фото: Instagram/plushenkoofficial
Известный российский фигурист, выступавший в одиночном катании, Евгений Плющенко 31 января 2025 года посвятил пост в своем Instagram авиакатастрофе, которая произошла в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

42-летний заслуженный мастер спорта РФ опубликовал черно-белое фото Евгении Шишковой и Вадима Наумова, под которым оставил текст на английском языке.

"С разбитым сердцем хочу выразить свои соболезнования по поводу великой трагедии, которая произошла вчера. Авиакатастрофа, унесшая жизни многих… Среди них – члены семьи фигурного катания США. И да, это были друзья, с которыми я вместе соревновался и выступал в шоу по всему миру – Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Прекрасные люди, чемпионы мира. Наш друг Саша Кирсанов тоже был на этом самолете… Мое сердце с семьями и близкими всех, кого коснулась эта ужасная трагедия", – написал Евгений Плющенко.

Подписчики присоединились к соболезнованиям, пожелав семьям погибших сил:

  • "Соболезную".
  • "Какая трагедия... Соболезную родным и близким".
  • "Ужасная трагедия, сил всем близким и берегите себя".
  • "Печаль не передать словами... Эта трагедия просто разрывает сердце".

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В ночь на 30 января 2025 года в Вашингтоне на подлете к аэропорту им. Рейгана пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом, после чего упал в реку Потомак. Среди пассажиров были выходцы из Советского Союза и России: чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

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Дональд Трамп заявил, что в результате авиакатастрофы в Вашингтоне выживших не удалось найти. Президент США выразил соболезнования семьям погибших и подтвердил, что среди жертв трагедии есть граждане России. Позднее стало известно, что черные ящики самолета достали из реки Потомак.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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