Плющенко отреагировал на авиакатастрофу в США, в которой погибли его друзья

Известный российский фигурист, выступавший в одиночном катании, Евгений Плющенко 31 января 2025 года посвятил пост в своем Instagram авиакатастрофе, которая произошла в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

42-летний заслуженный мастер спорта РФ опубликовал черно-белое фото Евгении Шишковой и Вадима Наумова, под которым оставил текст на английском языке.

"С разбитым сердцем хочу выразить свои соболезнования по поводу великой трагедии, которая произошла вчера. Авиакатастрофа, унесшая жизни многих… Среди них – члены семьи фигурного катания США. И да, это были друзья, с которыми я вместе соревновался и выступал в шоу по всему миру – Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Прекрасные люди, чемпионы мира. Наш друг Саша Кирсанов тоже был на этом самолете… Мое сердце с семьями и близкими всех, кого коснулась эта ужасная трагедия", – написал Евгений Плющенко.

Подписчики присоединились к соболезнованиям, пожелав семьям погибших сил:

"Соболезную".

"Какая трагедия... Соболезную родным и близким".

"Ужасная трагедия, сил всем близким и берегите себя".

"Печаль не передать словами... Эта трагедия просто разрывает сердце".

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