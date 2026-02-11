#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дана Борисова положила 18-летнюю дочь в психбольницу

Дана Борисова и дочь Полина, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 06:59 Фото: Instagram/poxenovaaa
Дочь российской ведущей Даны Борисовой, Полина, лечится в спецклинике из-за серьезного психического расстройства. Самочувствие девушки ухудшилось на фоне личных переживаний, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, это могло произойти из-за того, что 18-летняя девушка рассталась с продюсером Дмитрия Диброва. Дана Борисова не скрывает, что сама страдает от биполярного расстройства. Аналогичный диагноз поставили ее дочери.

Обе признавались, что регулярные конфликты в их семье случаются из-за болезни. О том, что находится в психиатрической больнице, Полина рассказала лично в соцсетях.

Выяснилось, что положить дочь в клинику решила сама Дана. Сейчас за Борисовой-младшей наблюдают медики и, возможно, ее диагноз изменят.

"Я легла в больницу Шурова из-за ухудшения состояния. У меня уже год как диагностировано биполярное расстройство, но сейчас врачи сомневаются в этом вердикте. Думают, что это пограничное расстройство личности. Мама знает, она меня сюда и положила после одного инцидента. Я второй день лежу, мама обещала завтра приехать", – поделилась девушка.

Что происходит между ней и мамой, Полина не уточнила.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов возвращается на сцену после тюрьмы.

Аксинья Титова
