Дана Борисова положила 18-летнюю дочь в психбольницу

Дочь российской ведущей Даны Борисовой, Полина, лечится в спецклинике из-за серьезного психического расстройства. Самочувствие девушки ухудшилось на фоне личных переживаний, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, это могло произойти из-за того, что 18-летняя девушка рассталась с продюсером Дмитрия Диброва. Дана Борисова не скрывает, что сама страдает от биполярного расстройства. Аналогичный диагноз поставили ее дочери.

Обе признавались, что регулярные конфликты в их семье случаются из-за болезни. О том, что находится в психиатрической больнице, Полина рассказала лично в соцсетях.

Выяснилось, что положить дочь в клинику решила сама Дана. Сейчас за Борисовой-младшей наблюдают медики и, возможно, ее диагноз изменят.

"Я легла в больницу Шурова из-за ухудшения состояния. У меня уже год как диагностировано биполярное расстройство, но сейчас врачи сомневаются в этом вердикте. Думают, что это пограничное расстройство личности. Мама знает, она меня сюда и положила после одного инцидента. Я второй день лежу, мама обещала завтра приехать", – поделилась девушка.

Что происходит между ней и мамой, Полина не уточнила.

