"Модный приговор" обновил состав ведущих
По публикациям программы в своих соцсетях, в роли судей выступят:
- Валдис Пельш;
- Александр Олешко;
- Алексей Ягудин;
- Дмитрий Маликов;
- Сергей Жигунов;
- Константин Михайлов.
Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Изменения связаны с запуском весеннего спецпроекта "Первого канала" с участием звезд шоу-бизнеса.
Фото: Instagram/modniy.tv
После выхода первой программы в новом составе и сами звезды стали делиться публикациями, которые сделаны в рамках привычного зрителям интерьера.
Фото: Instagram/oleshkoaleksandr
Позже появился отрывок видео с новым составом ведущих.
Также стало известно, что казахстанка Лилия Рах и ее партнер по телевизионному проекту Александр Рогов не покидают программу. После завершения специального праздничного формата они вернутся к работе.
