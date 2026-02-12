"Модный приговор" обновил состав ведущих

Известная программа на российском телевидении "Модный приговор" станет выходить в эфир с обновленным составом ведущих, сообщает Zakon.kz.

По публикациям программы в своих соцсетях, в роли судей выступят:

Валдис Пельш;

Александр Олешко;

Алексей Ягудин;

Дмитрий Маликов;

Сергей Жигунов;

Константин Михайлов.

Фото: Instagram/dmitriy_malikov

Изменения связаны с запуском весеннего спецпроекта "Первого канала" с участием звезд шоу-бизнеса.

Фото: Instagram/modniy.tv

После выхода первой программы в новом составе и сами звезды стали делиться публикациями, которые сделаны в рамках привычного зрителям интерьера.

Фото: Instagram/oleshkoaleksandr

Позже появился отрывок видео с новым составом ведущих.

Также стало известно, что казахстанка Лилия Рах и ее партнер по телевизионному проекту Александр Рогов не покидают программу. После завершения специального праздничного формата они вернутся к работе.

Ко Дню влюбленных известные ресторанные бренды выпустили позиции с названиями "Накорми тарелочницу" и "Шоколадная монашка", которые вызвали недовольство у россиян.