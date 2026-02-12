#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Культура и шоу-бизнес

"Модный приговор" обновил состав ведущих

Модный приговор, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 08:10 Фото: Instagram/modniy.tv
Известная программа на российском телевидении "Модный приговор" станет выходить в эфир с обновленным составом ведущих, сообщает Zakon.kz.

По публикациям программы в своих соцсетях, в роли судей выступят:

  • Валдис Пельш;
  • Александр Олешко;
  • Алексей Ягудин;
  • Дмитрий Маликов;
  • Сергей Жигунов;
  • Константин Михайлов.

Фото: Instagram/dmitriy_malikov

Изменения связаны с запуском весеннего спецпроекта "Первого канала" с участием звезд шоу-бизнеса.

Фото: Instagram/modniy.tv

После выхода первой программы в новом составе и сами звезды стали делиться публикациями, которые сделаны в рамках привычного зрителям интерьера.

Фото: Instagram/oleshkoaleksandr

Позже появился отрывок видео с новым составом ведущих.

Также стало известно, что казахстанка Лилия Рах и ее партнер по телевизионному проекту Александр Рогов не покидают программу. После завершения специального праздничного формата они вернутся к работе.

Ко Дню влюбленных известные ресторанные бренды выпустили позиции с названиями "Накорми тарелочницу" и "Шоколадная монашка", которые вызвали недовольство у россиян.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Ведущую "Модного приговора" Лилию Рах шокировали и довели до слез в день рождения
16:32, 11 сентября 2024
Ведущую "Модного приговора" Лилию Рах шокировали и довели до слез в день рождения
Лилия Рах будет вести "Модный приговор" на Первом канале
23:54, 15 апреля 2024
Лилия Рах будет вести "Модный приговор" на Первом канале
Стало известно, кто будет вести шоу "Модный приговор"
17:11, 16 января 2024
Стало известно, кто будет вести шоу "Модный приговор"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Махачев подарил президенту Сербии перчатки с титульного поединка против Делла Маддалены
07:48, Сегодня
Махачев подарил президенту Сербии перчатки с титульного поединка против Делла Маддалены
Том Аспиналл показал фото глаз на следующий день после операции
07:20, Сегодня
Том Аспиналл показал фото глаз на следующий день после операции
Дана Уайт – о турнире в Белом доме: Это будет нечто особенное
06:57, Сегодня
Дана Уайт – о турнире в Белом доме: Это будет нечто особенное
Легендарная горнолыжница перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде-2026
06:19, Сегодня
Легендарная горнолыжница перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: