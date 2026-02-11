Блюда "Накорми тарелочницу" и "Шоколадная монашка" разозлили россиян

Акция "Накорми тарелочницу" сети быстрого питания Burger King и десерт "Шоколадная монашка" из "Кофемании" вызвали негодование у жителей России, сообщает Zakon.kz.

Акция "Накорми тарелочницу" стартовала ко Дню всех влюбленных. Так, комбо из маленькой картошки фри, чизбургера и колы вызвала волну критики в соцсетях.

Фото: burgerkingrus.ru

Пользователи оставили массу гневных комментариев:

А набор "накорми нищеброда" будет?

Почему не "тарелочник" – мы же против феминитивов?

Угадайте семейный статус маркетолога.

Также в комментариях напомнили, что термин "тарелочницы" обычно используют для обозначения девушек, которые, по мнению авторов этого слова, ходят на свидания ради бесплатной еды. Нередко этим словом обобщенно называют любую девушку, которая не оправдала ожиданий на первом свидании или не захотела продолжать общение, но при этом не закрыла свой счет в заведении.

Следом подключились к критике православные активисты. Их задело название нового десерта "Кофемании". Так, председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил изданию Life, что позицию нужно срочно убрать из меню. По его словам, название десерта "Шоколадная монашка" оскорбляет чувства верующих.

"Это не просто нездоровая коммерческая фантазия, а удар по основам, на которых веками строилась духовная жизнь нашего народа. Подобные вещи размывают границы между священным и мирским, оскорбляют память миллионов людей, чья жизнь была связана с верой", – подчеркнул Иванов.

Что касается самого десерта, то он состоит из шоколадного заварного теста, хрустящего слоя с какао, нежного крема и глянцевого шоколадного гляссажа.

Фото: Telegram/Кофемания

