#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Мир

Блюда "Накорми тарелочницу" и "Шоколадная монашка" разозлили россиян

Праздничные акции Бургер Кинг и Кофемании, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 02:30 Фото: pixabay
Акция "Накорми тарелочницу" сети быстрого питания Burger King и десерт "Шоколадная монашка" из "Кофемании" вызвали негодование у жителей России, сообщает Zakon.kz.

Акция "Накорми тарелочницу" стартовала ко Дню всех влюбленных. Так, комбо из маленькой картошки фри, чизбургера и колы вызвала волну критики в соцсетях.

Фото: burgerkingrus.ru

Пользователи оставили массу гневных комментариев:

  • А набор "накорми нищеброда" будет?
  • Почему не "тарелочник" – мы же против феминитивов?
  • Угадайте семейный статус маркетолога.

Также в комментариях напомнили, что термин "тарелочницы" обычно используют для обозначения девушек, которые, по мнению авторов этого слова, ходят на свидания ради бесплатной еды. Нередко этим словом обобщенно называют любую девушку, которая не оправдала ожиданий на первом свидании или не захотела продолжать общение, но при этом не закрыла свой счет в заведении.

Следом подключились к критике православные активисты. Их задело название нового десерта "Кофемании". Так, председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил изданию Life, что позицию нужно срочно убрать из меню. По его словам, название десерта "Шоколадная монашка" оскорбляет чувства верующих.

"Это не просто нездоровая коммерческая фантазия, а удар по основам, на которых веками строилась духовная жизнь нашего народа. Подобные вещи размывают границы между священным и мирским, оскорбляют память миллионов людей, чья жизнь была связана с верой", – подчеркнул Иванов.

Что касается самого десерта, то он состоит из шоколадного заварного теста, хрустящего слоя с какао, нежного крема и глянцевого шоколадного гляссажа.

Фото: Telegram/Кофемания

Ранее в Таиланде группы туристов несколько раз перепутали поминки с фестивалем еды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Шоколадный десерт вызвал переполох на Олимпиаде в Париже
03:52, 09 августа 2024
Шоколадный десерт вызвал переполох на Олимпиаде в Париже
Рыбакина объяснила громкий провал на Уимблдоне и еще больше разозлила болельщиков
06:56, 06 июля 2025
Рыбакина объяснила громкий провал на Уимблдоне и еще больше разозлила болельщиков
Трамп обратился с просьбой к McDonald's
02:20, 19 ноября 2025
Трамп обратился с просьбой к McDonald's
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Определились четвертьфиналистки турнира WTA-1000 в Дохе с участием Рыбакиной
04:34, 12 февраля 2026
Определились четвертьфиналистки турнира WTA-1000 в Дохе с участием Рыбакиной
Опубликован медальный зачёт по итогам пятого дня Олимпиады-2026
04:18, 12 февраля 2026
Опубликован медальный зачёт по итогам пятого дня Олимпиады-2026
Ислам Махачев – о поединке с Топурией: Мне нравится эта идея
03:53, 12 февраля 2026
Ислам Махачев – о поединке с Топурией: Мне нравится эта идея
"Манчестер Сити" с Хусановым разгромил "Фулхэм" в матче АПЛ
03:05, 12 февраля 2026
"Манчестер Сити" с Хусановым разгромил "Фулхэм" в матче АПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: