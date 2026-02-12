Дочь Кайрата Нуртаса ответила на хейт взрослых подписчиков

Фото: Instagram/kaalau__

Дочь казахстанских артистов Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой рассказала в соцсетях о нападках со стороны людей, следящих за ее страницей, сообщает Zakon.kz.

По словам девушки, чаще всего оскорбительные комментарии ей пишут именно взрослые люди старше 40-50 лет. В основном они критикуют ее наряды и внешность. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от <3💗 (@kaalau__) "Мы – растущее поколение. Нас нужно поддерживать. Нас нужно понимать. Нам нужно показывать путь. А вы нас оскорбляете. Скрываете это под видом "воспитания". Помните: слово – очень опасное оружие. Ваш обычный комментарий для кого-то может быть раной. Стыдно не мне. Стыдно взрослому человеку унижать ребенка. Стыдно называть ненависть "воспитанием", – высказалась дочь артистов. Видеообращение юной блогерши собрало много положительных комментариев: Я поддерживаю!

Всегда самая лучшая!

Вы правы, моя дорогая. Когда уже вырастут эти "старейшины"?

Не раните свое маленькое сердечко обидой на этих людей! Эти люди не изменились и не изменятся за 50-60 лет! Просто научитесь относиться к этому легко, не переживайте! Ранее фото Кайрата Нуртаса с дочерью растрогало Казнет.

