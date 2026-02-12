#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дочь Кайрата Нуртаса ответила на хейт взрослых подписчиков

Дочь казахстанских артистов Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 04:45 Фото: Instagram/kaalau__
Дочь казахстанских артистов Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой рассказала в соцсетях о нападках со стороны людей, следящих за ее страницей, сообщает Zakon.kz.

По словам девушки, чаще всего оскорбительные комментарии ей пишут именно взрослые люди старше 40-50 лет. В основном они критикуют ее наряды и внешность.

"Мы – растущее поколение. Нас нужно поддерживать. Нас нужно понимать. Нам нужно показывать путь. А вы нас оскорбляете. Скрываете это под видом "воспитания". Помните: слово – очень опасное оружие. Ваш обычный комментарий для кого-то может быть раной. Стыдно не мне. Стыдно взрослому человеку унижать ребенка. Стыдно называть ненависть "воспитанием", – высказалась дочь артистов.

Видеообращение юной блогерши собрало много положительных комментариев:

  • Я поддерживаю!
  • Всегда самая лучшая!
  • Вы правы, моя дорогая. Когда уже вырастут эти "старейшины"?
  • Не раните свое маленькое сердечко обидой на этих людей! Эти люди не изменились и не изменятся за 50-60 лет! Просто научитесь относиться к этому легко, не переживайте!

Ранее фото Кайрата Нуртаса с дочерью растрогало Казнет.

Аксинья Титова
