"Расходимся": Галкин опубликовал фото с Пугачёвой и взбудоражил Сеть
Фото: Instagram/maxgalkinru
Публикации преобразившегося юмориста Максима Галкина последнее время пользуются большим спросом и вниманием. Поклонники таланта и внешности артиста активно комментируют посты и способствуют росту его популярности в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
11 февраля 2026 года 49-летний экс-ведущий телевизионного шоу "Кто хочет стать миллионером?" разместил серию снимков со своей супругой Аллой Пугачёвой.
Актер решил оставить подробности при себе, и в подписи идут лишь смайлики в виде солнышка.
Впрочем, комментаторам этого было достаточно.
- Прекрасные люди и прекрасная пара.
- Девочки, все – выдыхаем и расходимся.
- Чтобы девчата не расслаблялись и не надеялись.
- Счастья вам.
- Только любовь спасет мир!
- Пошли запрещенные приемы.
- Всем тихо, мама и папа в прайме.
- Аллочка Борисовна, да мы поняли, что он за вами закреплен.
- Ненавязчивое напоминание о семейном статусе Максима!
- Это ваша девушка? Что ж вы раньше нам не сказали. Расходимся.
- Алла Борисовна, мы не трогали, мы просто смотрели.
- Будьте здоровы. Долгих лет жизни.
Стоит отметить, что, несмотря на 27-летнюю возрастную разницу, Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе с 2001 года. Они официально поженились в декабре 2011 года.
