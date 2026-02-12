#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Расходимся": Галкин опубликовал фото с Пугачёвой и взбудоражил Сеть

Галкин, Пугачёва, артисты, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 09:28 Фото: Instagram/maxgalkinru
Публикации преобразившегося юмориста Максима Галкина последнее время пользуются большим спросом и вниманием. Поклонники таланта и внешности артиста активно комментируют посты и способствуют росту его популярности в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

11 февраля 2026 года 49-летний  экс-ведущий телевизионного шоу "Кто хочет стать миллионером?" разместил серию снимков со своей супругой Аллой Пугачёвой.

Актер решил оставить подробности при себе, и в подписи идут лишь смайлики в виде солнышка.

Впрочем, комментаторам этого было достаточно.

  • Прекрасные люди и прекрасная пара.
  • Девочки, все – выдыхаем и расходимся.
  • Чтобы девчата не расслаблялись и не надеялись.
  • Счастья вам.
  • Только любовь спасет мир!
  • Пошли запрещенные приемы.
  • Всем тихо, мама и папа в прайме.
  • Аллочка Борисовна, да мы поняли, что он за вами закреплен.
  • Ненавязчивое напоминание о семейном статусе Максима!
  • Это ваша девушка? Что ж вы раньше нам не сказали. Расходимся.
  • Алла Борисовна, мы не трогали, мы просто смотрели.
  • Будьте здоровы. Долгих лет жизни.

"Лучшая инвестиция Пугачёвой": Максим Галкин неожиданно стал новым интернет-крашем

Стоит отметить, что, несмотря на 27-летнюю возрастную разницу, Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе с 2001 года. Они официально поженились в декабре 2011 года.

Немного ранее мы писали, что композитор Игорь Крутой поздравил Леонида Агутина с рождением дочери. Об этом читайте тут.

