"Расходимся": Галкин опубликовал фото с Пугачёвой и взбудоражил Сеть

Публикации преобразившегося юмориста Максима Галкина последнее время пользуются большим спросом и вниманием. Поклонники таланта и внешности артиста активно комментируют посты и способствуют росту его популярности в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

11 февраля 2026 года 49-летний экс-ведущий телевизионного шоу "Кто хочет стать миллионером?" разместил серию снимков со своей супругой Аллой Пугачёвой.

Актер решил оставить подробности при себе, и в подписи идут лишь смайлики в виде солнышка.

Впрочем, комментаторам этого было достаточно.

Прекрасные люди и прекрасная пара.

Девочки, все – выдыхаем и расходимся.

Чтобы девчата не расслаблялись и не надеялись.

Счастья вам.

Только любовь спасет мир!

Пошли запрещенные приемы.

Всем тихо, мама и папа в прайме.

Аллочка Борисовна, да мы поняли, что он за вами закреплен.

Ненавязчивое напоминание о семейном статусе Максима!

Это ваша девушка? Что ж вы раньше нам не сказали. Расходимся.

Алла Борисовна, мы не трогали, мы просто смотрели.

Будьте здоровы. Долгих лет жизни.

Стоит отметить, что, несмотря на 27-летнюю возрастную разницу, Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе с 2001 года. Они официально поженились в декабре 2011 года.

