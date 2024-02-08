Максим Галкин рассказал, где он находится
Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский юморист Максим Галкин сегодня, 8 февраля 2024 года, записал очередное видеообращение к своим поклонникам. В нем артист рассказал, где он находится, сообщает Zakon.kz.
Видеообращение Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.
"Мои дорогие зрители, тем временем я уже (нахожусь. – Прим. ред.) в солнечном, невероятном, замечательном Баку. Сегодня 8 февраля", – уточнил 47-летний юморист.
Также он назвал причину своего визита в столицу Азербайджана.
"Завтра, 9 февраля, (состоится. – Прим. ред.) мой концерт в конгресс-центре", – пояснил Максим Галкин и пригласил поклонников своего творчества на новый юмористический концерт.
Фолловеры артиста обрадовались приезду Максима в Баку:
- "Жду завтрашний день. Билеты в кармане".
- "Ура! В Баку! Классно! Удачи! Любим вас и гордимся вами!"
- "Максим, вы и сами такой солнечный, лучезарный человек".
- "О, прекрасный солнечный Баку! Максима ожидает весьма благодарная публика".
Другие же встали на защиту своего кумира, которого нередко критикуют в комментариях:
- "Я вот не понимаю тех, кто поливает Максима грязью, вы зачем так нервничаете, отпишитесь и нервы будут целее".
- "Максим Александрович, спасибо вам за хорошее настроение и порядочность во всем! Я очень рада, что вы успешны, популярны и востребованы во всем мире!"
2 февраля 2024 года Максим Галкин находился с гастролями в Сиднее. Тогда он удивил поклонников изменениями во внешности, которое они заметили в видео, опубликованном в Instagram артиста.
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