Максим Галкин рассказал, где он находится

Известный российский юморист Максим Галкин сегодня, 8 февраля 2024 года, записал очередное видеообращение к своим поклонникам. В нем артист рассказал, где он находится, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.

"Мои дорогие зрители, тем временем я уже (нахожусь. – Прим. ред.) в солнечном, невероятном, замечательном Баку. Сегодня 8 февраля", – уточнил 47-летний юморист.

Также он назвал причину своего визита в столицу Азербайджана.

"Завтра, 9 февраля, (состоится. – Прим. ред.) мой концерт в конгресс-центре", – пояснил Максим Галкин и пригласил поклонников своего творчества на новый юмористический концерт.

Фолловеры артиста обрадовались приезду Максима в Баку:

"Жду завтрашний день. Билеты в кармане".

"Ура! В Баку! Классно! Удачи! Любим вас и гордимся вами!"

"Максим, вы и сами такой солнечный, лучезарный человек".

"О, прекрасный солнечный Баку! Максима ожидает весьма благодарная публика".

Другие же встали на защиту своего кумира, которого нередко критикуют в комментариях:

"Я вот не понимаю тех, кто поливает Максима грязью, вы зачем так нервничаете, отпишитесь и нервы будут целее".

"Максим Александрович, спасибо вам за хорошее настроение и порядочность во всем! Я очень рада, что вы успешны, популярны и востребованы во всем мире!"

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2 февраля 2024 года Максим Галкин находился с гастролями в Сиднее. Тогда он удивил поклонников изменениями во внешности, которое они заметили в видео, опубликованном в Instagram артиста.