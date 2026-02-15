#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Победный образ Шайдорова создали дизайнеры из Алматы

Костюм Михаила Шайдорова, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 04:21 Фото: Instagram/zhsaken
Костюм Михаила Шайдорова для произвольной программы на Олимпийских играх в Италии создала финалистка конкурса Next Designer Award - Empowered by Visa Ақмарал Жарасқызы в коллаборации с Сакеном Жасыбаевым, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало стало известно из совместных публикаций дизайнеров на их аккаунтах в Instagram.

Фото: Instagram/zhsaken

"Когда талант спортсмена встречается с искусством дизайна – рождается легенда", – говорится в их публикациях.

Многочисленные вопросы в соцсетях об авторе костюма для короткой программы пока остается открытым. А ведь образ Шайдорова вошел в онлайн-обзор самых стильных участников Олимпиады-2026, подготовленный редакцией Vogue Italia.

Фото: vogue.it

Авторы подборки обратили внимание на драпированные элементы, градиент ткани и контраст фактур. По оценке редакции, образ напомнил Тимоти Шаломе во вселенной фильма "Дюна".

"Визуальное решение костюма перекликается с эстетикой футуристического мира режиссера Дени Вильнёва", – подчеркнули в Vogue.

14 февраля свой победный номер в победном костюме Шайдоров откатал под композицию Димаша.

Фото Алия Абди
Алия Абди
