Настя Ивлеева восхитилась Узбекистаном

Российская ведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала фото из Самарканда, отметив, что влюбилась в атмосферу Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Серию красивых снимков она 25 октября разместила в Instagram. "Нам просто красиво, счастливо и вкусно! Узбекистан, спасибо за впечатления! Кстати, помню, была тут 6 лет назад со ста долларами и увы, дальше Ташкента не выезжала! Так вышло, что на сегодняшний момент жизни у меня снова сто долларов, но есть муж, который взял, да и вывез в Самарканд и не только", – написала Ивлеева под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva) Публикация Ивлеевой вызвала живой отклик у подписчиков: пользователи отметили, что кадры из Самарканда выглядят "по-настоящему душевно" и "наполнены восточным уютом". А ранее Баян Алагузова рассказала о частых судах со скандальной журналисткой.



