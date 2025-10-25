#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Настя Ивлеева восхитилась Узбекистаном

Настя Ивлеева, Самарканд, Узбекистан , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 22:19 Фото: Instagram/nastyaivleeva
Российская ведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала фото из Самарканда, отметив, что влюбилась в атмосферу Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Серию красивых снимков она 25 октября разместила в Instagram.

"Нам просто красиво, счастливо и вкусно! Узбекистан, спасибо за впечатления! Кстати, помню, была тут 6 лет назад со ста долларами и увы, дальше Ташкента не выезжала! Так вышло, что на сегодняшний момент жизни у меня снова сто долларов, но есть муж, который взял, да и вывез в Самарканд и не только", – написала Ивлеева под постом.

Публикация Ивлеевой вызвала живой отклик у подписчиков: пользователи отметили, что кадры из Самарканда выглядят "по-настоящему душевно" и "наполнены восточным уютом".

А ранее Баян Алагузова рассказала о частых судах со скандальной журналисткой.

Айсулу Омарова
