Настя Ивлеева восхитилась Узбекистаном
Фото: Instagram/nastyaivleeva
Российская ведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала фото из Самарканда, отметив, что влюбилась в атмосферу Узбекистана, сообщает Zakon.kz.
Серию красивых снимков она 25 октября разместила в Instagram.
"Нам просто красиво, счастливо и вкусно! Узбекистан, спасибо за впечатления! Кстати, помню, была тут 6 лет назад со ста долларами и увы, дальше Ташкента не выезжала! Так вышло, что на сегодняшний момент жизни у меня снова сто долларов, но есть муж, который взял, да и вывез в Самарканд и не только", – написала Ивлеева под постом.
Публикация Ивлеевой вызвала живой отклик у подписчиков: пользователи отметили, что кадры из Самарканда выглядят "по-настоящему душевно" и "наполнены восточным уютом".
А ранее Баян Алагузова рассказала о частых судах со скандальной журналисткой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript