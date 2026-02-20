Выход в купальниках на конкурсе красоты в Казани отменили из-за Рамадана

Из-за Рамадана конкурс красоты "Miss BRICS" в столице Татарстана пройдет без дефиле в бикини, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала президент конкурса Динара Саляхова на пресс-конференции 18 февраля, отвечая на вопрос одного из журналистов.

"У нас будет ураза, и у нас не предусмотрены купальники. Так как гости прибывают к нам, мы их сразу всех предупредили, что у нас девушки будут выходить в спортивных нарядах", – объяснила она.

При этом вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева добавила, что провести конкурс красоты без купальников планировалось изначально.

Сам конкурс пройдет с 1 по 8 марта. В нем заявлены участницы из 19 стран БРИКС, включая Бразилию, Индию, Китай, Казахстан, Таиланд, Египет, ЮАР, Нигерию, Вьетнам, Малайзию и другие.

Участницы конкурса делятся на три возрастные категории:

в Miss BRICS участвуют конкурсантки от 18 до 25 лет;

в Mrs BRICS – замужние женщины старше 30 лет;

в Little Miss BRICS – дети.

Фото: Telegram/MISS BRICS 2026

От Казахстана известны пока две участницы. Это 35-летняя блогер, бизнесвумен и мама двоих детей Ольга Мигунова.

Фото: Telegram/MISS BRICS 2026

Другая участница – Арина Каторгина. О ней известно, что занимается тайским боксом.

Фото: Telegram/MISS BRICS 2026

