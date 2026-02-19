#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Культура и шоу-бизнес

26-летний сын Розы Рымбаевой внезапно стал крашем

Мади и Роза Рымбаевы, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 19:17 Фото: Instagram/madirymbaev
Сегодня, 19 февраля 2026 года, казахстанский певец Мади Рымбаев опубликовал в Instagram фотографии с отдыха в Таиланде и внезапно стал крашем, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 26-летний сын Розы Рымбаевой написал:

"Классный был отдых!"

Также Мади порадовал своих поклонников радостной новостью:

"Кстати, скоро выйдет моя новая песня".

Подписчики Рымбаева, увидев фотографии своего кумира, буквально завалили его комплиментами. В частности, Мади назвали крашем и предложили сниматься в кино. Также они отметили, что с нетерпением ждут выхода новой песни артиста:

  • "Краш-бро".
  • "Красавчик".
  • "Взгляд мощный".
  • "Молодец! Ждем".
  • "Красивый парень".
  • "Мади такой брутальный".
  • "Краш, ждем выхода песни".
  • "Самый красивый артист Казахстана".
  • "Ну красавец, в кино надо снимать Мади".
  • "Улыбайся почаще. Тебе очень идет улыбка".
  • "О, красавчик такой Мадишка, творческих успехов".
  • "Вам нужно сниматься в кино, играть казахских батыров".
  • "Мади, ты хороший парень. Маме тысяча благодарностей!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 19:17
Роза Рымбаева отправилась на "заслуженный отдых"

Ранее сообщалось, что Роза Рымбаева опубликовала редкое семейное фото.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
25-летний сын Розы Рымбаевой покорил сердца поклонниц
11:49, 25 января 2025
25-летний сын Розы Рымбаевой покорил сердца поклонниц
Хейтеры прошлись по внешности младшего сына Розы Рымбаевой
11:21, 18 октября 2024
Хейтеры прошлись по внешности младшего сына Розы Рымбаевой
Роза Рымбаева и сыновья удивили туркестанского зрителя
03:20, 23 июня 2025
Роза Рымбаева и сыновья удивили туркестанского зрителя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бывший претендент на титул UFC дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
19:32, Сегодня
Бывший претендент на титул UFC дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
Известный голливудский актёр назвал любимых бойцов ММА
19:08, Сегодня
Известный голливудский актёр назвал любимых бойцов ММА
В ИИХФ признали ошибку судей во время третьего гола Чехии из-за шести игроков на льду
18:48, Сегодня
В ИИХФ признали ошибку судей во время третьего гола Чехии из-за шести игроков на льду
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Сегодня
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: