26-летний сын Розы Рымбаевой внезапно стал крашем

Фото: Instagram/madirymbaev

Сегодня, 19 февраля 2026 года, казахстанский певец Мади Рымбаев опубликовал в Instagram фотографии с отдыха в Таиланде и внезапно стал крашем, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 26-летний сын Розы Рымбаевой написал: "Классный был отдых!" Также Мади порадовал своих поклонников радостной новостью: "Кстати, скоро выйдет моя новая песня". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madi (@madirymbaev) Подписчики Рымбаева, увидев фотографии своего кумира, буквально завалили его комплиментами. В частности, Мади назвали крашем и предложили сниматься в кино. Также они отметили, что с нетерпением ждут выхода новой песни артиста: "Краш-бро".

"Красавчик".

"Взгляд мощный".

"Молодец! Ждем".

"Красивый парень".

"Мади такой брутальный".

"Краш, ждем выхода песни".

"Самый красивый артист Казахстана".

"Ну красавец, в кино надо снимать Мади".

"Улыбайся почаще. Тебе очень идет улыбка".

"О, красавчик такой Мадишка, творческих успехов".

"Вам нужно сниматься в кино, играть казахских батыров".

"Мади, ты хороший парень. Маме тысяча благодарностей!" Материал по теме Роза Рымбаева отправилась на "заслуженный отдых" Ранее сообщалось, что Роза Рымбаева опубликовала редкое семейное фото.

