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Хейтеры прошлись по внешности младшего сына Розы Рымбаевой

Хейтеры прошлись по внешности младшего сына Розы Рымбаевой, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 11:21 Фото: Instagram/madirymbaev
Молодой казахстанский исполнитель Мади Рымбаев стал звездным гостем программы "1001 түн" на телеканале Qazaqstan.tv, где рассказал о своем творчестве, сообщает Zakon.kz.

Фрагменты программы с младшим сыном эстрадной певицы Розы Рымбаевой были опубликованы 18 октября 2024 года в Instagram.

"Мама, брат, мы втроем совершенно не вмешиваемся в творчество друг друга. Они даже узнают о выходе новой песни и слушают ее после того, как она появляется в интернете", – рассказал Мади, удивив ведущих.

Больше всего у комментаторов возникли вопросы не к творчеству гостя, а к его внешности:

  • "Ну и внешность".
  • "Мади стал Мадиной? Будь мужчиной".
  • "Мужчина он или маленькая женщина, я не понимаю его стиля".
  • "Мужчина должен соответствовать мужчине. Тебе не идет, не обижайся".

Но ярые фанаты Мади заступились за своего кумира, а также закидали его комплиментами и пожелали успехов в творчестве:

  • "Очень культурный парень!"
  • "Пусть твое творчество процветает, Мади!"
  • "Для меня он – очень красивый парень, модель".
  • "Очень воспитанный парень. Казахский у него прекрасный. Несмотря на то, что он городской, казахский у него чистый. Успехов тебе в творчестве".

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