Хейтеры прошлись по внешности младшего сына Розы Рымбаевой
Фото: Instagram/madirymbaev
Молодой казахстанский исполнитель Мади Рымбаев стал звездным гостем программы "1001 түн" на телеканале Qazaqstan.tv, где рассказал о своем творчестве, сообщает Zakon.kz.
Фрагменты программы с младшим сыном эстрадной певицы Розы Рымбаевой были опубликованы 18 октября 2024 года в Instagram.
"Мама, брат, мы втроем совершенно не вмешиваемся в творчество друг друга. Они даже узнают о выходе новой песни и слушают ее после того, как она появляется в интернете", – рассказал Мади, удивив ведущих.
Больше всего у комментаторов возникли вопросы не к творчеству гостя, а к его внешности:
- "Ну и внешность".
- "Мади стал Мадиной? Будь мужчиной".
- "Мужчина он или маленькая женщина, я не понимаю его стиля".
- "Мужчина должен соответствовать мужчине. Тебе не идет, не обижайся".
Но ярые фанаты Мади заступились за своего кумира, а также закидали его комплиментами и пожелали успехов в творчестве:
- "Очень культурный парень!"
- "Пусть твое творчество процветает, Мади!"
- "Для меня он – очень красивый парень, модель".
- "Очень воспитанный парень. Казахский у него прекрасный. Несмотря на то, что он городской, казахский у него чистый. Успехов тебе в творчестве".
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