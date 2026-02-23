#Референдум-2026
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

"Не забывай, есть мы": Мади Рымбаев пошутил о своей "популярности" в Казнете

певец Мади Рымбаев, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 17:50 Фото: Instagram/madirymbaev
Казахстанский певец Мади Рымбаев в своем Instagram в шуточной форме высказался о хейте в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Пару дней назад, 21 февраля 2026 года, сын Розы Рымбаевой опубликовал видео, под которым написал: "Сижу шучу тут".

На опубликованных кадрах можно увидеть 26-летнего Мади, стоящего под проливным дождем.

"Если бы за каждый негативный комментарий на меня капала капля воды", – пошутил Рымбаев.

Недоброжелатели не прошли стороной и эту публикацию молодого артиста, но преданные фанаты Мади защитили своего кумира:

  • "Красавчик".
  • "Мади, ты очень красивый и мужественный"
  • "Могу ли я у вас позаимствовать прическу?"
  • "Красавец, такое у него мужественное лицо, талантливый музыкант!"
  • "А если бы можно было оставлять звуковые комментарии? Страшно представить".
  • "Мади, что бы не писал народ, ты и твоя семья очень талантливые. Не слушай никого. Ты – супер, сынок".
  • "Жаным, очень много людей, которые тоже очень сильно любят тебя и твое прекрасное творчество! Время придет, и твой звездный час тоже настанет! Не забывай, что есть мы, люди, которые знаем все твои песни наизусть".

, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 17:50
Три поколения: Роза Рымбаева опубликовала редкое семейное фото

19 февраля 2026 года мы писали, что Мади Рымбаев внезапно стал крашем.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
