"Не забывай, есть мы": Мади Рымбаев пошутил о своей "популярности" в Казнете
Фото: Instagram/madirymbaev
Казахстанский певец Мади Рымбаев в своем Instagram в шуточной форме высказался о хейте в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Пару дней назад, 21 февраля 2026 года, сын Розы Рымбаевой опубликовал видео, под которым написал: "Сижу шучу тут".
На опубликованных кадрах можно увидеть 26-летнего Мади, стоящего под проливным дождем.
"Если бы за каждый негативный комментарий на меня капала капля воды", – пошутил Рымбаев.
Недоброжелатели не прошли стороной и эту публикацию молодого артиста, но преданные фанаты Мади защитили своего кумира:
- "Красавчик".
- "Мади, ты очень красивый и мужественный"
- "Могу ли я у вас позаимствовать прическу?"
- "Красавец, такое у него мужественное лицо, талантливый музыкант!"
- "А если бы можно было оставлять звуковые комментарии? Страшно представить".
- "Мади, что бы не писал народ, ты и твоя семья очень талантливые. Не слушай никого. Ты – супер, сынок".
- "Жаным, очень много людей, которые тоже очень сильно любят тебя и твое прекрасное творчество! Время придет, и твой звездный час тоже настанет! Не забывай, что есть мы, люди, которые знаем все твои песни наизусть".
19 февраля 2026 года мы писали, что Мади Рымбаев внезапно стал крашем.
