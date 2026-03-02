Родители Димаша Кудайбергена записали видеообращение для казахстанцев и фанатов сына

Казахстанские деятели культуры Канат и Светлана Айтбаевы накануне, 1 марта 2026 года – в День благодарности, записали видеообращение, сообщает Zakon.kz.

В нем родители всемирно известного Димаша Кудайбергена обратились к соотечественникам и поклонникам сына.

Свое обращение Канат Айтбаев начал с того, что в Казахстане в первый день весны – 1 марта – отмечается День благодарности.

"Пользуясь этим, мы хотим от всего сердца поблагодарить всех наших друзей, родных и близких, всю нашу страну, а также поклонников нашего Димаша, которые находятся в разных уголках мира, за их теплое отношение, добрые намерения и поддержку, которую они нам оказывают. Пусть в ваших домах царит только радость!" – сказал отец Димаша.

В свою очередь Светлана Айтбаева отметила, что День благодарности – очень красивый праздник.

"В связи с этим праздником мы хотим выразить вам огромную признательность за то, что вы есть, за то, что всегда поддерживаете нас и желаете нам добра. В первую очередь, конечно, мы хотим поблагодарить наших родителей, родных и близких, наших братьев и сестер", – сказала мама Димаша.

Особую благодарность Светлана Айтбаева от имени семьи выразила казахстанскому народу – всем, кто искренне поддерживает Димаша и в целом каждого казахстанского ребенка, который добивается успехов и прославляет страну.

"Благодаря вашим благословениям путь наших детей становится светлым и широким, а побед становится все больше. Это, безусловно, результат вашей искренней поддержки, доверия и добрых пожеланий. Тысяча благодарностей всем вам!" – заключила артистка.

В ответ Канат и Светлана Айтбаевы получили слова благодарности от соотечественников и фанатов своего сына:

"С Днем благодарности вашу семью и весь Казахстан!"

"С Днем благодарности, дорогие наши! И мы вас благодарим!"

"И вам тысяча благодарностей за то, что вы подарили ребенка, который стал гордостью не только казахского народа, но и всего мира".

"Канат ага, Светлана апа, большое спасибо вам за теплые пожелания. Я вам желаю долгих и счастливых лет. Мы вас очень сильно любим".

"А мы хотим вас поблагодарить от всего сердца за Димаша! Только дитя настоящей любви может родиться таким талантливым и красивым человеком! Ваша семья – это кладезь истинной мудрости, красоты и любви. Спасибо, что вы вдохновляете миллионы людей и дарите нам много радости".

"С прекрасным праздником вас, дорогие Канат и Светлана, а в вашем лице и весь Казахстан! Мы, в первую очередь, благодарим вас и всю вашу замечательную семью за счастье быть рядом с вами, за ваших чудесных детей и, конечно, обожаемого всем миром Димаша, который влюбил нас всех в свою Родину! Желаем мира, счастья, процветания и благополучия всей стране!"

