Культура и шоу-бизнес

Песни Димаша Кудайбергена прозвучали на ярком празднике в Чили

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 13:54 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В чилийском городе Вальдивия состоялась культурная акция, посвященная творчеству Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Подробнее об этом 3 марта 2026 года рассказала команда всемирно известного казахстанского исполнителя:

"Мероприятие прошло в рамках Недели Вальдивии – ежегодного городского фестиваля, посвященного основанию города и сопровождающегося массовыми культурными, музыкальными и общественными событиями, которые собирают десятки тысяч жителей и туристов. В этом году празднование объединило более 60 тыс. человек".

Отмечается, что инициатива была реализована силами поклонников Димаша из разных городов страны.

В Вальдивию прибыли Dears из Калама, Сантьяго, Винья-дель-Мара, Консепсьона, Чильяна, Лос-Анджелеса и Темуко. Некоторые участники преодолели почти 850 км, чтобы принять участие в мероприятии и познакомить новых слушателей с творчеством казахстанского артиста.

Фото: ru.dimashnews.com

Участники акции, несмотря на проливной дождь, сопровождавший праздничные дни, продолжили работу на набережной города, распространяя информационные материалы с QR-кодами. Это позволило гостям и туристам получить доступ к музыкальным композициям Димаша Кудайбергена и узнать больше о его творчестве.

Музыкальная часть акции продолжилась в одном из ресторанов, где состоялась камерная встреча и концертная программа. В мероприятии принял участие певец Пабло Ромеро, исполнивший композиции "All by Myself", "Mahabat Ber Magan", "Adagio" и "S.O.S."

Фото: ru.dimashnews.com

Также сообщается, что прозвучали произведения в инструментальном исполнении струнного ансамбля в составе Isaac Ulloa (скрипка), Samuel Carreño (виолончель) и Roberto Sánchez (фортепиано). Музыканты представили интерпретации композиций "S.O.S.", "Olimpico" и "The Love of Tired Swans".

Фото: ru.dimashnews.com

Особое внимание было уделено казахстанскому культурному наследию: Андреа Луэнго исполнила два кюя на домбре, представив слушателям традиционное звучание национального инструмента Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
