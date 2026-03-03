Песни Димаша Кудайбергена прозвучали на ярком празднике в Чили
Подробнее об этом 3 марта 2026 года рассказала команда всемирно известного казахстанского исполнителя:
"Мероприятие прошло в рамках Недели Вальдивии – ежегодного городского фестиваля, посвященного основанию города и сопровождающегося массовыми культурными, музыкальными и общественными событиями, которые собирают десятки тысяч жителей и туристов. В этом году празднование объединило более 60 тыс. человек".
Отмечается, что инициатива была реализована силами поклонников Димаша из разных городов страны.
В Вальдивию прибыли Dears из Калама, Сантьяго, Винья-дель-Мара, Консепсьона, Чильяна, Лос-Анджелеса и Темуко. Некоторые участники преодолели почти 850 км, чтобы принять участие в мероприятии и познакомить новых слушателей с творчеством казахстанского артиста.
Фото: ru.dimashnews.com
Участники акции, несмотря на проливной дождь, сопровождавший праздничные дни, продолжили работу на набережной города, распространяя информационные материалы с QR-кодами. Это позволило гостям и туристам получить доступ к музыкальным композициям Димаша Кудайбергена и узнать больше о его творчестве.
Музыкальная часть акции продолжилась в одном из ресторанов, где состоялась камерная встреча и концертная программа. В мероприятии принял участие певец Пабло Ромеро, исполнивший композиции "All by Myself", "Mahabat Ber Magan", "Adagio" и "S.O.S."
Фото: ru.dimashnews.com
Также сообщается, что прозвучали произведения в инструментальном исполнении струнного ансамбля в составе Isaac Ulloa (скрипка), Samuel Carreño (виолончель) и Roberto Sánchez (фортепиано). Музыканты представили интерпретации композиций "S.O.S.", "Olimpico" и "The Love of Tired Swans".
Фото: ru.dimashnews.com
Особое внимание было уделено казахстанскому культурному наследию: Андреа Луэнго исполнила два кюя на домбре, представив слушателям традиционное звучание национального инструмента Казахстана.
1 марта 2026 года родители Димаша Кудайбергена записали видеообращение для казахстанцев и фанатов сына.