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Культура и шоу-бизнес

Многодетный Беркут показал трех любимых женщин

Беркут, дети, семья, счастье, фанаты, видео, восхищение, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 10:55 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Известный казахстанский певец Беркут (настоящее имя – Айбек Жансеитов) порадовал армию поклонников новой семейной публикацией. Артист разместил короткое видео, где наглядно сумел показать, как выглядит счастье, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре певец стоит в окружении мамы и жены, держащей на руках недавно родившуюся малышку.

"Слава Аллаху. Моя мама рядом – Айша Копжасарова. Моя младшая дочь Латифа", – сказано в подписи к публикации.


"Это и есть счастье!" – добавил многодетный отец.

Комментаторы поспешили порадоваться за семью, оставив добрые пожелания.

  • Аиша – молодец, хорошая келин, а то некоторые говорят, что не будут жить с аташкой и енешкой.
  • Какое счастье! Всех благ вашей прекрасной семье! Здоровья маме и малышу!
  • Обожаю вас.
  • Здоровья маме и ребенку!
  • Чудесная семья без понтов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 10:55
В семье Беркута и Аиши произошло еще одно важное событие

О том, что семья Беркута и Аиши стала больше на одного человека, стало известно 16 мая 2025 года. Счастливый певец сообщил, что у них родилась девочка. 20 мая многодетный отец рассказал, что забрал супругу из роддома. Девочке уже провели обряд "қырқынан шығару".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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