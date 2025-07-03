Многодетный Беркут показал трех любимых женщин

Известный казахстанский певец Беркут (настоящее имя – Айбек Жансеитов) порадовал армию поклонников новой семейной публикацией. Артист разместил короткое видео, где наглядно сумел показать, как выглядит счастье, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре певец стоит в окружении мамы и жены, держащей на руках недавно родившуюся малышку.

"Слава Аллаху. Моя мама рядом – Айша Копжасарова. Моя младшая дочь Латифа", – сказано в подписи к публикации.





"Это и есть счастье!" – добавил многодетный отец.

Комментаторы поспешили порадоваться за семью, оставив добрые пожелания.

Аиша – молодец, хорошая келин, а то некоторые говорят, что не будут жить с аташкой и енешкой.

Какое счастье! Всех благ вашей прекрасной семье! Здоровья маме и малышу!

Обожаю вас.

Здоровья маме и ребенку!

Чудесная семья без понтов.

Материал по теме В семье Беркута и Аиши произошло еще одно важное событие

О том, что семья Беркута и Аиши стала больше на одного человека, стало известно 16 мая 2025 года. Счастливый певец сообщил, что у них родилась девочка. 20 мая многодетный отец рассказал, что забрал супругу из роддома. Девочке уже провели обряд "қырқынан шығару".