Многодетный Беркут показал трех любимых женщин
Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Известный казахстанский певец Беркут (настоящее имя – Айбек Жансеитов) порадовал армию поклонников новой семейной публикацией. Артист разместил короткое видео, где наглядно сумел показать, как выглядит счастье, сообщает Zakon.kz.
Так, в кадре певец стоит в окружении мамы и жены, держащей на руках недавно родившуюся малышку.
"Слава Аллаху. Моя мама рядом – Айша Копжасарова. Моя младшая дочь Латифа", – сказано в подписи к публикации.
"Это и есть счастье!" – добавил многодетный отец.
Комментаторы поспешили порадоваться за семью, оставив добрые пожелания.
- Аиша – молодец, хорошая келин, а то некоторые говорят, что не будут жить с аташкой и енешкой.
- Какое счастье! Всех благ вашей прекрасной семье! Здоровья маме и малышу!
- Обожаю вас.
- Здоровья маме и ребенку!
- Чудесная семья без понтов.
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В семье Беркута и Аиши произошло еще одно важное событие
О том, что семья Беркута и Аиши стала больше на одного человека, стало известно 16 мая 2025 года. Счастливый певец сообщил, что у них родилась девочка. 20 мая многодетный отец рассказал, что забрал супругу из роддома. Девочке уже провели обряд "қырқынан шығару".
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