"Ждали 10 лет": в семье певицы Мархаба Саби – радостное событие

Казахстанская певица, участница вокального конкурса "Голос" ("Қазақстан Дауысы") Мархаба Саби накануне, 5 марта 2026 года, поделилась со своими поклонниками радостным событием. Она объявила о долгожданном пополнении, сообщает Zakon.kz.

35-летняя артистка стала мамой второй раз. Об этом стало известно из ее Instagram.

"Малыш, добро пожаловать. Мы ждали тебя 10 лет", – написала Мархаба Саби.

В опубликованном ролике сначала певица со старшей дочерью предстала беременной, но через мгновенье она уже держит малыша в руках. При этом Мархаба не уточнила пол ребенка.

С трогательным и радостным событием Саби поздравили и подписчики, и коллеги по цеху:

"Уау! Поздравляю!"

"Бауы берик болсын!"

"Самая особенная, любимая певица".

"Желаю счастливого детства! Будьте счастливы!"

"Мархаба, бауы берік болсын! Мы так рады за вас!"

"Поздравляю, Мархабаш! Разделяю с вами эту радость".

Материал по теме "Богиня": новая фотосессия Айи Шалкар сразила фанатов

Ранее сообщалось, что народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечен именным орденом "Посол культуры тюркского мира".