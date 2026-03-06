#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

"Ждали 10 лет": в семье певицы Мархаба Саби – радостное событие

певица Мархаба Саби, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 11:44 Фото: Instagram/marhaba_sabi_ и arman.eshmanov
Казахстанская певица, участница вокального конкурса "Голос" ("Қазақстан Дауысы") Мархаба Саби накануне, 5 марта 2026 года, поделилась со своими поклонниками радостным событием. Она объявила о долгожданном пополнении, сообщает Zakon.kz.

35-летняя артистка стала мамой второй раз. Об этом стало известно из ее Instagram.

"Малыш, добро пожаловать. Мы ждали тебя 10 лет", – написала Мархаба Саби.

В опубликованном ролике сначала певица со старшей дочерью предстала беременной, но через мгновенье она уже держит малыша в руках. При этом Мархаба не уточнила пол ребенка.

С трогательным и радостным событием Саби поздравили и подписчики, и коллеги по цеху:

  • "Уау! Поздравляю!"
  • "Бауы берик болсын!"
  • "Самая особенная, любимая певица".
  • "Желаю счастливого детства! Будьте счастливы!"
  • "Мархаба, бауы берік болсын! Мы так рады за вас!"
  • "Поздравляю, Мархабаш! Разделяю с вами эту радость".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 11:44
"Богиня": новая фотосессия Айи Шалкар сразила фанатов

Ранее сообщалось, что народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечен именным орденом "Посол культуры тюркского мира".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
