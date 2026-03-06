"Ждали 10 лет": в семье певицы Мархаба Саби – радостное событие
Фото: Instagram/marhaba_sabi_ и arman.eshmanov
Казахстанская певица, участница вокального конкурса "Голос" ("Қазақстан Дауысы") Мархаба Саби накануне, 5 марта 2026 года, поделилась со своими поклонниками радостным событием. Она объявила о долгожданном пополнении, сообщает Zakon.kz.
35-летняя артистка стала мамой второй раз. Об этом стало известно из ее Instagram.
"Малыш, добро пожаловать. Мы ждали тебя 10 лет", – написала Мархаба Саби.
В опубликованном ролике сначала певица со старшей дочерью предстала беременной, но через мгновенье она уже держит малыша в руках. При этом Мархаба не уточнила пол ребенка.
С трогательным и радостным событием Саби поздравили и подписчики, и коллеги по цеху:
- "Уау! Поздравляю!"
- "Бауы берик болсын!"
- "Самая особенная, любимая певица".
- "Желаю счастливого детства! Будьте счастливы!"
- "Мархаба, бауы берік болсын! Мы так рады за вас!"
- "Поздравляю, Мархабаш! Разделяю с вами эту радость".
