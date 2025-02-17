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Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан сообщила радостную новость о жене Кайрата Нуртаса

Динара Сатжан сообщила радостную новость о жене Кайрата Нуртаса, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 22:34 Фото: Facebook/Динара Сатжан
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова вернула деньги за утерянную квартиру после многолетней борьбы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила в соцсетях журналист и телеведущая Динара Сатжан. 

"Наше интервью с Жулдыз Абдукаримовой за две недели посмотрели почти 400 тыс. человек. Напомню, четыре года Жулдыз рекламировала коттеджный городок в Астане в надежде там жить. Отдала владелице городка свою огромную квартиру с паркингом в зачет будущего дома. В итоге осталась без ничего. После она проиграла два гражданских суда. Написала заявление в полицию. Дала пресс-конференцию. Но дело так и не сдвинулось. Не знаю, как наше интервью повлияло на Диляру Тажимбетову, но на прошлой неделе Жулдыз вернули всю сумму денег за ее же квартиру. Плюс моральный ущерб. Вопрос, как говорится, закрыт! По медиации было решено закрыть все посты о Диляре и коттеджном городке. Конечно же, в этом Жулдыз я тоже поддержу. Я рада, что эта история закончилась!" – написала Сатжан. 

Ранее Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября 2024 года суд Алматы сообщил, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.

30 января Жулдыз Абдукаримова дала большое интервью журналистке Динаре Сатжан. 

Айсулу Омарова
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