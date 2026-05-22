"Отдавая частичку сердца": актриса ведущего театра Казахстана обратилась к зрителям после визита в Акорду

Заслуженный деятель Казахстана Марина Ганцева поделилась своими эмоциями и впечатлениями после получения ордена "Барыс" III степени из рук президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Награждение прошло 21 мая 2026 года – в день, когда в стране отмечают День работников культуры и искусства.

На сайте Акорды значилось, что орден был вручен за особый вклад в развитие и пропаганду отечественной культуры, особые достижения в области культуры и заслуги перед Казахстаном.

Актриса Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова подчеркнула, что прожила этот день совершенно особенно, с огромным душевным волнением.

"И потому, что наш профессиональный праздник – День работников культуры и искусства, и по причине того, что мои личные заслуги высоко оценило государство, наградив орденом "Барыс" III степени". Марина Ганцева

63-летняя Ганцева также надеется, что у "нашей отрасли отрадные перспективы и светлое будущее".