"Отдавая частичку сердца": актриса ведущего театра Казахстана обратилась к зрителям после визита в Акорду
Заслуженный деятель Казахстана Марина Ганцева поделилась своими эмоциями и впечатлениями после получения ордена "Барыс" III степени из рук президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
Награждение прошло 21 мая 2026 года – в день, когда в стране отмечают День работников культуры и искусства.
На сайте Акорды значилось, что орден был вручен за особый вклад в развитие и пропаганду отечественной культуры, особые достижения в области культуры и заслуги перед Казахстаном.
Актриса Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова подчеркнула, что прожила этот день совершенно особенно, с огромным душевным волнением.
"И потому, что наш профессиональный праздник – День работников культуры и искусства, и по причине того, что мои личные заслуги высоко оценило государство, наградив орденом "Барыс" III степени".Марина Ганцева
63-летняя Ганцева также надеется, что у "нашей отрасли отрадные перспективы и светлое будущее".
"В подобных случаях обычно говорят "служу Отечеству". Точнее не скажешь – теперь я буду еще с большим волнением и ответственностью выходить к любимому зрителю, каждый раз отдавая частичку сердца".Марина Ганцева
