Культура и шоу-бизнес

"Опасен для окружающих": психолог поставила диагноз Андрею Губину

Андрей Губин на интервью, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 03:30 Фото: скриншот программы "Осторожно: Собчак"
В марте 2026 года 51-летний российский певец Андрей Губин дал развернутое интервью ведущей Ксении Собчак. Популярная психолог Вероника Степанова разобрала выступление бывшей звезды, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, психическое состояние Андрея настораживает. Блогер даже смогла поставила ему предварительный диагноз.

"У Губина параноидная шизофрения и его давным-давно надо госпитализировать. И не говорите, что я вас не предупреждала. Все родственники Губина, все его друзья – имейте в виду: он очень опасен для себя и для окружающих. Он давным-давно уже должен принимать психотропные препараты и находится под наблюдением психиатра", – сказала клинический психолог.

По ее словам, он застрял в состоянии "мальчика-бродяги". Сепарация с родителями так и не случилась. Он был чрезвычайно привязан к своему отцу.

"Там такая была всецелая идеализация этого папочки, который его безбожно грабил. А мамочка просто святая, любимая женщина. И он на тот момент не смог от них сепарироваться, несмотря на бесконечные гастроли, он все равно был с ними. То есть он был постоянно маленьким мальчиком. Он застрял в этом, а потом резко превратился в старичка", – объяснила Вероника.

Уход родителей Губин воспринял сложно. В интервью Собчак он сказал, что не уверен в их кончине.

"Он на самом деле думает, что его родители живы. Если его разговорить, то он расскажет какую-то свою историю, при которой мама жива. К примеру, она на самом деле живет с ним в квартире, но просит это скрывать, не давать концертов, минимально оказываться среди людей. Маме угрожает другой человек, который тоже присутствует в этой квартире. Или родители находятся в каком-то поселении, возможно, их выкрали какие-то мафиози. И опять же, ему периодически звонят, говорят, что если ты будешь выступать, то мы твоих родителей убьем", – предполагает Степанова.

Блогер отметила, что такие проблемы с психикой неизбежно отражаются и на физическом состоянии человека. Этим объясняются и многочисленные жалобы Андрея на здоровье.

Степанова призвала обратить внимание и на ранние интервью Губина, когда он еще был на пике популярности.

"Агрессивным сделала его не просто болезнь. Это в целом в нем было. Даже если мы возьмем во внимание этих девочек, в которых он был периодически влюблен, то отношение было к ним как к каким-то игрушкам", – считает Вероника Степанова.

Ранее жена Брюса Уиллиса выступила с заявлением в его 71-й день рождения.

Аксинья Титова
Андрей Губин заговорил о возвращении на сцену
Певец Андрей Губин возвращается на сцену
Андрей Губин ищет спутницу жизни
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Первая ракетка мира сенсационно уступил в третьем круге "Мастерса" в Майами
Первая ракетка Казахстана пробилась в 1/8 финала "тысячника" в Майами
Команда казахстанского хоккеиста победой завершила выступление в "регулярке" канадской лиги
Казахстанский футболист дебютировал в чемпионате Беларуси
