Продюсер о состоянии Андрея Губина: Каждое движение причиняет ему боль

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о тяжелом состоянии здоровья российского певца, легенды 90-ых Андрея Губина, сообщает Zakon.kz.

В интервью для aif.ru он сообщил, что во время творческого вечера, приуроченного к 50-летию Губина, артист находился под воздействием сильнодействующих обезболивающих и с трудом покинул сцену.

"Андрей выходил на сцену, принимая мощные лекарства, чтобы не чувствовать боль, не желая выглядеть слабым перед зрителями. Каждое его движение, включая ходьбу, причиняет ему боль. Петь ему также непросто", — отметил продюсер.

23 августа 2024 года в Сочи на песенном конкурсе "Новая волна" состоялся творческий вечер, посвященный юбилею некогда популярного Андрея Губина. Сам певец не пел, но смог послушать выступления коллег, которые исполнили его хиты. Появление 50-летнего исполнителя хита "Такие девушки как звезды" на конкурсе стало настоящим событием, так как уже долгие годы он не выходит на сцену из-за серьезной болезни. Выяснилось, что громкие звуки вызывают у артиста болевые ощущения.



Организатор конкурса – известный композитор и пианист Игорь Крутой – поделился кадрами с авторского концерта.

