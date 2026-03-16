"Братья Кудайбергены – просто красавцы!": фанатов Димаша взбудоражили фото его младшего брата

Молодой музыкант и мультиинструменталист Мансур Кудайберген поделился на своей странице в Instagram новыми фотографиями, которые взбудоражили поклонников старшего брата – всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Под снимками, опубликованными 14 марта 2026 года, 19-летний Мансур написал:

"Я рад, что вам понравилась песня Samgau!"

Одними из первых на публикацию отреагировали члены семьи Кудайберген: брат Димаш, сестра Раушан и бабушка Миуа.

А многомиллионная армия поклонников Димаша отметила, что теперь у них – новый кумир. Они также предрекли Мансуру большое будущее:

"Красавец вырос".

"Мы любим Samgau!"

"Ты потрясающий музыкант".

"Красивый и талантливый. Будь здоров, дорогой Мансур".

"Конечно, просто отличная песня! Каким красавцем ты стал!"

"Просто потрясающе! Он – молодая суперзвезда и наш новый кумир!"

"Профессионально держался, Мансур, позы естественные, взгляд… Молодец!"

"Кажется, мне больше твои фотки понравились, чем песня. Ты такой миленький".

"Великолепные фото, а выступление с Samgau просто заставляет сердце замирать".

"Отличное выступление. Ты просто супер! И фотографии с фотосессии тоже классные".

"Нам очень понравилась песня Samgau, и ты просто великолепно сыграл на гитаре, Мансур".

"Эти братья Кудайбергены – просто красавцы! Ты великолепный музыкант, Мансур! Тебя ждет большое будущее!"

"Еще один человек с модельной внешностью. Но главное – вы прекрасный музыкант, Мансур, и плечо, на которое может опереться старший брат".

Отметим, что ранее Кудайберген-старший объявил своим фанатам приятную новость касательно песни Samgau.

"Премьера моей новой песни Samgau, которую мы с Мансуром исполнили на шоу Voice Beyond Horizon, уже доступна на моем YouTube-канале. Приятного просмотра! Спасибо за поддержку!" – писал несколько дней назад Димаш.

3 марта 2026 года стало известно, что песни Димаша Кудайбергена прозвучали на ярком празднике в Чили.