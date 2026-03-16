"Братья Кудайбергены – просто красавцы!": фанатов Димаша взбудоражили фото его младшего брата
Под снимками, опубликованными 14 марта 2026 года, 19-летний Мансур написал:
"Я рад, что вам понравилась песня Samgau!"
Одними из первых на публикацию отреагировали члены семьи Кудайберген: брат Димаш, сестра Раушан и бабушка Миуа.
А многомиллионная армия поклонников Димаша отметила, что теперь у них – новый кумир. Они также предрекли Мансуру большое будущее:
- "Красавец вырос".
- "Мы любим Samgau!"
- "Ты потрясающий музыкант".
- "Красивый и талантливый. Будь здоров, дорогой Мансур".
- "Конечно, просто отличная песня! Каким красавцем ты стал!"
- "Просто потрясающе! Он – молодая суперзвезда и наш новый кумир!"
- "Профессионально держался, Мансур, позы естественные, взгляд… Молодец!"
- "Кажется, мне больше твои фотки понравились, чем песня. Ты такой миленький".
- "Великолепные фото, а выступление с Samgau просто заставляет сердце замирать".
- "Отличное выступление. Ты просто супер! И фотографии с фотосессии тоже классные".
- "Нам очень понравилась песня Samgau, и ты просто великолепно сыграл на гитаре, Мансур".
- "Эти братья Кудайбергены – просто красавцы! Ты великолепный музыкант, Мансур! Тебя ждет большое будущее!"
- "Еще один человек с модельной внешностью. Но главное – вы прекрасный музыкант, Мансур, и плечо, на которое может опереться старший брат".
Отметим, что ранее Кудайберген-старший объявил своим фанатам приятную новость касательно песни Samgau.
"Премьера моей новой песни Samgau, которую мы с Мансуром исполнили на шоу Voice Beyond Horizon, уже доступна на моем YouTube-канале. Приятного просмотра! Спасибо за поддержку!" – писал несколько дней назад Димаш.
