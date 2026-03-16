#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

"Братья Кудайбергены – просто красавцы!": фанатов Димаша взбудоражили фото его младшего брата

музыкант Мансур Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 11:04 Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Молодой музыкант и мультиинструменталист Мансур Кудайберген поделился на своей странице в Instagram новыми фотографиями, которые взбудоражили поклонников старшего брата – всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Под снимками, опубликованными 14 марта 2026 года, 19-летний Мансур написал:

"Я рад, что вам понравилась песня Samgau!"

Одними из первых на публикацию отреагировали члены семьи Кудайберген: брат Димаш, сестра Раушан и бабушка Миуа.

Фото: Instagram/mansur_qudaibergen

А многомиллионная армия поклонников Димаша отметила, что теперь у них – новый кумир. Они также предрекли Мансуру большое будущее:

  • "Красавец вырос".
  • "Мы любим Samgau!"
  • "Ты потрясающий музыкант".
  • "Красивый и талантливый. Будь здоров, дорогой Мансур".
  • "Конечно, просто отличная песня! Каким красавцем ты стал!"
  • "Просто потрясающе! Он – молодая суперзвезда и наш новый кумир!"
  • "Профессионально держался, Мансур, позы естественные, взгляд… Молодец!"
  • "Кажется, мне больше твои фотки понравились, чем песня. Ты такой миленький".
  • "Великолепные фото, а выступление с Samgau просто заставляет сердце замирать".
  • "Отличное выступление. Ты просто супер! И фотографии с фотосессии тоже классные".
  • "Нам очень понравилась песня Samgau, и ты просто великолепно сыграл на гитаре, Мансур".
  • "Эти братья Кудайбергены – просто красавцы! Ты великолепный музыкант, Мансур! Тебя ждет большое будущее!"
  • "Еще один человек с модельной внешностью. Но главное – вы прекрасный музыкант, Мансур, и плечо, на которое может опереться старший брат".

Отметим, что ранее Кудайберген-старший объявил своим фанатам приятную новость касательно песни Samgau.

"Премьера моей новой песни Samgau, которую мы с Мансуром исполнили на шоу Voice Beyond Horizon, уже доступна на моем YouTube-канале. Приятного просмотра! Спасибо за поддержку!" – писал несколько дней назад Димаш.

Родители Димаша Кудайбергена записали видеообращение для казахстанцев и фанатов сына

3 марта 2026 года стало известно, что песни Димаша Кудайбергена прозвучали на ярком празднике в Чили.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: