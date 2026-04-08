Культура и шоу-бизнес

Хит Кайрата Нуртаса об Алматы попал в эпицентр скандала

Казахстанский артист, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 06:40 Фото: Instagram/kair_n
В соцсетях обсуждают хит казахстанского певца Кайрата Нуртаса "Алматының түндері ай". Как выяснилось, знаменитая песня может принадлежать другому автору, сообщает Zakon.kz.

Одна из активных пользователей Threads написала пост о том, что настоящий автор этой песни – ее муж. По ее словам, когда-то Нуртас исполнял композицию вместе с ним.

Фото: Threads

"А вы знали, что легендарная песня "Алматынын тундери ай", которую поет Кайрат Нуртас, принадлежит на самом деле моему мужу Алишеру Кайратову? И что они вместе ее исполняли когда-то? И по праву он не имеет права петь ее с другими исполнителями? Либо единично, либо вместе. И да, я об этом решила написать лишь спустя 12 лет", – сказала девушка.

После такого заявления на девушку обрушились негативные комментарии. Ее подписчики недоумевают, почему она молчала 12 лет и только сейчас вспомнила об этом.

"Где он сам? Ваш Алишер. Я знаю Кайрата Нуртаса и песню. А вашего мужа не знаю", – возмущаются пользователи.

Так, легендарный хит, ставший символом Алматы, теперь находится в центре спора.

Ранее близкая знакомая Розы Рымбаевой записала первую песню с Игорем Крутым.

Аксинья Титова
Двойник Кайрата Нуртаса поразил казахстанцев
Кайрат Нуртас, наконец, раскрыл, зачем носит очки
